Česká vláda schválila predĺženie núdzového stavu, podľa odborníkov je to protiústavné

Česká vláda v nedeľu vyhovela žiadosti hajtmanov a predĺžila núdzový stav do 28. februára. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz. Ak by stav núdze nepredĺžila, skončil by sa o polnoci. Premiér Andrej Babiš po nedeľňajšom rokovaní vlády uviedol, že situácia v krajine nie je dobrá. „V Česku sa rozširuje britská mutácia,“ varoval.

Hajtmani požiadali o predĺženie núdzového stavu po tom, ako ho vo štvrtok odmietli predĺžiť poslanci v dolnej komore parlamentu. Podľa niektorých ústavných odborníkov je však vyhlásenie núdzového stavu, ktorý by nadväzoval na stav nepredĺžený Poslaneckou snemovňou, protiústavné. A to aj napriek tomu, že o to žiadali hajtmani.

Okrem núdzového stavu vláda prijala aj niektoré nové pravidlá, ktoré oznámil vicepremiér Karel Havlíček. Úrady budú fungovať podľa normálnych úradných hodín, aby sa tam nehromaždili ľudia, knižnice budú môcť prevádzkovať výdajové okienka a v školách sa budú môcť konať komisionálne skúšky.

Zmeny sa tiež dotknú aj ubytovacích služieb, ktoré budú môcť využívať aj ľudia za účelom poskytnutia zdravotníckej starostlivosti. Naďalej však zostáva platný zákaz nočného vychádzania a uzatvorenie maloobchodov a služieb.