České tenistky Krejčíková a Siniaková získali titul vo štvorhre Wimbledonu

LONDÝN 14. júla (WebNoviny.sk) – České tenistky Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková nasadené ako tretie zvíťazili nad dvanástkami „pavúka“ americko-českým duom Nicole Melicharová, Květa Peschkeová za 92 minút 6:4, 4:6, 6:0 v sobotňajšom finále štvohry žien na treťom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny Wimbledone v Londýne (2. – 15. júla, celková dotácia 34 miliónov libier, tráva).

Víťazky si podelia odmenu 450 000 libier pred zdanením a do rebríčka si pripíšu 2000 bodov, zdolaný pár obdrží prémiu vo výške 225 000 libier pred zdanením a 1300 bodov do renkingu.

Dvadsaťdvaročná Barbora Krejčíková a rovnako stará Kateřina Siniaková hrajú spoločne iba od začiatku prebiehajúcej sezóny. Na konte majú jeden spoločný triumf, keď zvíťazili na prestížnom Roland Garros. Obe tenistky sa spoločne tešili z triumfu na troch grandslamových turnajoch ešte ako juniorky. V roku 2013 postupne ovládli Roland Garros, Wimbledon a US Open. Stále majú šancu nadviazať na juniorskú šnúru spred piatich rokov aj ako seniorky, no pred nimi stojí výzva v podobe US Open.

Aj druhú dvojicu možno označiť za českú. Kým Květa Peschkeová reprezentuje rodné Česko, Melicharová je tiež česká rodáčka, ale od detstva vyrastala na Floride a z toho dôvodu reprezentuje USA. Štyridsaťtriročná veteránka Peschkeová sa z víťaznej trofeje mohla vo Wimbledone tešiť pred siedmimi rokmi po boku Slovinky Katariny Srebotnikovej. Dvadsaťštyriročnú Melicharovú ešte čaká finále miešanej štvorhry, v ktorom nastúpi v dvojici s Rakúšanom Alexandrom Peyom proti bielorusko-britskému tandemu Viktoria Azarenková, Jamie Murray.