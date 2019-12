Českí hádzanári oplatili Slovákom v odvetnom prípravnom zápase trojgólovú prehru

Hádzanári Česka odplatili Slovákom sobotňajšiu prehru 21:24 z Považskej Bystrice. Reprezentanti ČR si v odvete medzištátneho dvojzápasu poradili v Zubří so zverencami trénera Petra Kukučku takisto trojgólovým rozdielom, tentoraz bol výsledok z pohľadu domácich 23:20 (12:8).

Čechov strelecky opäť potiahol sedemgólový tvorca hry Ondřej Zdráhala, z družstva SR dali po štyri góly krídelníci Juraj Briatka a Lukáš Péchy. Premiérovým presným zásahom v národnom tíme mužov sa prezentoval mladík Dávid Mišových.

Slováci budú v príprave na januárovú I. fázu kvalifikácie o postup na MS 2021 v Egypte pokračovať po Novom roku. Zídu sa 2. januára a najbližšie ich preveria Rakúšania.

Úvod opäť lepšie vyšiel českým hráčom, ktorí v 9. min vyhrávali 3:1. Slováci však rýchlo trojgólovou šnúrou otočili na 4:3 v 13. min. Domáci však odpovedali rovnakým spôsobom a v 17. min svietil na ukazovateli skóre stav 6:4. Opäť však rýchlo prišli o toto vedenie (6:6).

Záverečná desaťminútovka prvého dejstva patrila zverencom kouča Jana Filipa, ktorý ju vyhrali 6:2 a do kabín išli so štvorgólovým náskokom (12:8). Po zmene strán zvýšili rozdiel na päť gólov (13:8, 15:10). Slováci sa potom v 46. min dotiahli na dva góly (15:17), ale vo zvyšnom čase už nedokázali viac zdramatizovať duel.

Hlasy

Peter Kukučka (tréner SR): „Odvetu by som prirovnal k sobotňajšiemu duelu na Považí, bolo to veľmi podobné. Z obidvoch strán to bolo bojovné stretnutie, v ktorom dominovali obrany. Na hre v útoku je ešte čo pracovať. Dá sa povedať, že sme urobili viac chýb a Česi boli o tie tri góly lepší. Myslím si však, že sa v tomto zápase dalo dosiahnuť viac.“

Juraj Briatka (krídelník SR): „Pred plným hľadiskom v Zubří sa mi hralo dobre. Chceli sme vyhrať, ale nepodarilo sa nám to, pretože sme robili zbytočné jednoduché chyby. Urobili sme ich viac ako v sobotu, a to rozhodlo. Výborný výkon podal brankár, čo nás v prvom polčase držalo nad vodou. Prehra o tri góly na palubovke účastníka ME nie je zlý výsledok, ale myslím si, že aj dnes sme mohli uspieť. Česi sa nám po sobote chceli revanšovať, ale podľa mňa to nebol náročnejší duel ako na Považí.“

Lukáš Péchy (krídelník SR): „Opäť som veľmi rád, že mi tréner Kukučka dal šancu aj v odvete, nečakal som to. Snažil som sa nechať na ihrisku všetko, ale nie som spokojný so svojím výkonom. Bojovali sme, ale žiaľ, dnes nám to nevyšlo. Mali sme aj trochu smolu. Česi využili naše chyby a potrestali nás.“