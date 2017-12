Českí hokejisti zdolali Švajčiarov a vylepšili si pozíciu do štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov

BUFFALO 31. decembra (WebNoviny.sk) – Českí hokejisti si poradili so Švajčiarmi 6:3 v úvodnom silvestrovskom súboji B-skupiny na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Buffale.

Tento výsledok znamená, že českí hokejisti v sumáre skupinového vystúpenia dosiahli tri víťazstvá a so ziskom 9 bodov pôjdu do štvrťfinále z druhého alebo tretieho miesta.

Českí hokejisti zatiaľ nepoznajú štvrťfinálového súpera. Bude ním jeden z tria USA, Fínsko, Slovensko. O presnom zložení štvrťfinálových dvojíc na MS do 20 rokov rozhodnú záverečné tri súboje v skupinách USA – Fínsko a Dánsko – Slovensko (A-skupina) a Rusko – Švédsko (B-skupina).

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov

Buffalo (USA) – nedeľa:

B-skupina:

Švajčiarsko – Česko 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Góly: 3. Jäger (Miranda, Kurashev), 23. Rohrbach, 24. Riva (Le Coultre, Heim) – 3. Lauko (Hájek, Budík), 12. Nečas (Kaut, Hájek), 23. Reichel (Pavlík), 29. Kaut (Michnáč, Nečas), 48. Kurovský (Kodýtek), 58. Reichel (Kurovský)

Rusko – Švédsko – hrá sa od 2.00 h SEČ, už v pondelok

Tabuľka B-skupiny:

1. Švédsko 3 3 0 0 0 16:4 9 – istý postup do štvrťfinále

2. Česko 4 3 0 0 1 18:15 9 – istý postup do štvrťfinále

3. Rusko 3 2 0 0 1 14:9 6 – istý postup do štvrťfinále

4. Švajčiarsko 4 1 0 0 3 10:20 3 – istý postup do štvrťfinále

5. Bielorusko 4 0 0 0 4 10:20 0