Českí poslanci chcú zakázať zahaľovanie tváre na verejnosti, zákon podporuje aj premiér Babiš

PRAHA 1. augusta (WebNoviny.sk) – Česko by sa mohlo stať ďalšou krajinou, ktorá v budúcnosti zakáže zahaľovanie tváre na verejnosti. Od 1. augusta toto nariadenie platí v Dánsku. „Myslím, že by bolo dobré, keby aj v Českej republike existoval podobný zákon. Sme pripravení zhruba do pol roka podobný návrh predložiť,“ povedal pre spravodajský portál iDnes.cz šéf poslancov KDU-ČSL Jan Bartošek. Podobný zámer má aj SPD Tomia Okamuru.

„Nové technológie na identifikáciu potrebujú tvár vidieť v prípade rôznych teroristických útokov. S týmto krokom súhlasím, je to otázka bezpečnosti,“ povedal Bartošek.

„My už to pripravujeme približne dva mesiace,“ povedal iDnes.cz predseda SPD Tomio Okamura. „Naša advokátska kancelária na tom pracuje. Už sme dostali odpoveď od Parlamentného inštitútu. Nechali sme si zanalyzovať legislatívny stav v ďalších krajinách, teraz som požiadal ešte do toho zapracovať ten dánsky model a máme v pláne predložiť to počas jesene,“ povedal Okamura.

Zákon, ktorý začal platiť v Dánsku a zakázal zahaľovanie tváre, považuje za správnu myšlienku aj premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš. „Samozrejme, my nie sme zvyknutí sa zahaľovať,“ povedal iDnes.cz. Ešte než Bartošek a Okamura povedali, že takú vec navrhnú kresťanskí demokrati aj SPD, Babiš na otázku, či takýto zákon vláda predloží, odvetil: „Môžeme to navrhnúť„.

Dánsky parlament zákon zakazujúci nosenie buriek a nikábu na verejnosti schválil v máji a platiť začal v stredu. Krajina sa tak pripojila k Francúzsku, Nórsku, Holandsku či Rakúsku, ale aj Maroku. Tam všade zahaľovanie tváre zakázali v posledných rokoch.