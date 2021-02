Českí poslanci schválili schodok rozpočtu 500 miliárd korún, navýšenie pomohli presadiť komunisti

Na mimoriadnom zasadnutí Poslaneckej snemovne českého parlamentu schválili poslanci navýšenie tohtoročného schodku rozpočtu na 500 miliárd českých korún. Predtým výška rozpočtového schodku predstavovala 320 miliárd korún. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s tým, že navýšenie pomohli vláde opäť presadiť komunisti.

„Potrebujeme jednoducho dať do ekonomiky peniaze, potrebujeme dať odmeny zdravotníkom 12,2 miliardy, do sociálnych služieb, tým ľuďom v prvej línii. A to sú tie peniaze, to je tých 77,3 miliardy na výdajovej strane, ktoré jednoducho potrebujeme,“ argumentovala za navýšenie ministerka financií Alena Schillerová. Opozícia okrem iného tvrdí, že navýšenie na pol bilióna je zbytočne vysoké.

Do výšky schodku by sa mala premietnuť aj nová podoba kompenzačného bonusu pre podnikateľov, ktorých zasiahli vládne protipandemické opatrenia. Vládny návrh novely zákona o kompenzačnom bonuse, o ktorom tiež vo štvrtok rozhodujú poslanci, zvyšuje príspevok z 500 korún na maximálny strop vo výške tisíc korún denne. Výška kompenzačného bonusu bude závisieť od prepadu tržieb a vyplácanie nebude podmienené núdzovým stavom.