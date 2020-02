Českí tenisti nastúpia v daviscupovom derby proti Slovákom aj s Veselým a Rosolom

V nominácii tenisov Česka na blížiaci sa zápas o postup na finálový turnaj Davisovho pohára v Bratislave proti Slovensku nechýbajú dvaja najlepší singlisti Jiří Veselý a Lukáš Rosol. Dopĺňajú ich Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva a Jonáš Forejtek. Súboj na antuke Národného tenisového centra odohrajú v dňoch 6.- 7. marca 2020.

Jediný český hráč z najlepšej stovky rebríčka ATP vo dvojhre je 26-ročný Veselý, aktuálne mu patrí 71. priečka. Tridsaťštyriročný Rosol figuruje na 169. mieste a ostatní hráči sú v tretej, resp. štvrtej stovke.

Hrbatý nomináciu ešte nepredstavil

Slovenská nominácia bude známa v utorok, kapitán Dominik Hrbatý ju bude prezentovať na tlačovej konferencii v Bratislave. Zrejme v nej však nebudú chýbať dvaja momentálne najlepší singlisti Andrej Martin (95.) a Norbert Gombos (103.), ako aj siedmy najlepší deblista sveta Filip Polášek.

„Myslím si, že sme v najsilnejšom zložení. Slováci majú skúsené družstvo, ale nemajú hráčov z prvej svetovej päťdesiatky. Bude to veľmi vyrovnané, ale ideme na Slovensko po víťazstvo,“ uviedol kapitán Čechov Jaroslav Navrátil, cituje ho aj portál idnes.cz.

Na bratislavskej antuke to bude vôbec prvá konfrontácia Slovákov a Čechov v rámci Davisovho pohára. „Pôjde o prvé federálne derby, takže možno očakávať nejaké emócie. Určite však v duchu fair-play,“ pokračoval Navrátil.

Česi pripomínajú, že pred tohtoročným úvodným grandslamovým turnajom sezóny Australian Open v Melbourne si Veselý a Rosol cez sociálne siete vymieňali názory na reprezentovanie svojej krajiny. Ich spor nakoniec urovnal český tenisový prezident Ivo Kaderka.

Veselý vyhral turnaj ATP v Indii

„Sociálne siete nečítam. Určite to nebolo príjemné. Myslím si však, že už je to minulosť. Lukáš Rosol povedal, že chce reprezentovať. Verím teda, že to bude v poriadku. Hráme za Českú republiku a všetky nezhody musia ísť bokom, aby sme boli v súboji so Slovákmi úspešní,“ myslí si Navrátil.

Českým tromfom by mal byť Veselý, ktorý začiatkom februára vyhral turnaj ATP na tvrdom povrchu v indickom Pune. Z druhej stovky rebríčka vyskočil až na 71. miesto. Daviscupový kapitán Navrátil je zároveň aj osobný tréner 198 cm vysokého rodáka z Příbramu.

„Psychicky by mu to malo pomôcť. Verím, že bude mentálne dobre naladený,“ zaželal si Navrátil. „Čo sa týka Rosola, niekoľko turnajov mu teraz nevyšlo, ale je to náš najskúsenejší daviscupový reprezentant a verím, že to aj predá,“ dodal Navrátil.

Z kvalifikácie Davisovho pohára postúpi na finálový turnaj dvanásť družstiev. Istotu účasti v novembri v Madride (23.- 29. 11.) už majú lanskí semifinalisti Rusko, Veľká Británia, Kanada a šampión Španielsko. Voľné karty s istotou dostanú a počet účastníkov na osemnásť doplnia Srbi a Francúzi.