Česko bude mať skúšobné testovanie žiakov na COVID-19, ale problémom sú zdravotníci

V Českej republike plánujú vo štvrtok 18. februára uskutočniť skúšobné testovanie školákov na prítomnosť koronavírusu. Konať by sa malo v meste Sedlčany v Stredočeskom kraji. Premiér Andrej Babiš to oznámil v pondelok na letisku pred plánovanou cestou do Rakúska, ktorá sa nakoniec neuskutočnila. Informuje o tom portál tn.nova.cz.

Používajú 60 antigénových testov

U susedov si chcel Babiš overiť, ako funguje testovanie žiakov v tamojších školách. Na programe bolo aj stretnutie s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom a návšteva českojazyčnej školy Komenského vo Viedni. Lietadlo ale pre veľkú hmlu nemohlo odletieť podľa plánu.

„V Česku sa používa asi 60 antigénových testov. Vláda musí prediskutovať, aké sú možnosti. Ktorý test je najlepší,“ povedal Babiš na margo testovania školákov.

Rakúske deti sa testujú doma

Minister zdravotníctva Ján Blatný medzitým uviedol, že v podstate jediný problém je aktuálne to, že testy môžu vykonávať iba zdravotníci. Na zmene sa pracuje a potom bude možné, aby sa žiaci testovali doma, povedal minister v programe Raňajky s Novou.

Rakúske deti sa testujú doma. Rakúske ministerstvo školstva pripravilo aj inštruktážne video, ako také testovania vyzerá.