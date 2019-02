Česko čelí najväčšej lykožrútovej kalamite, poslanci sú proti rozširovaniu bezzásahových území

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) – Českí ochranári i ministerstvo životného prostredia sa usilujú o rozšírenie plôch bezzásahových území, pričom rezort pripravuje v tejto veci návrh zákona, ktorý by napríklad na Šumave rozšíril takéto územia až na 54 percent rozlohy.

Majitelia lesov však tento krok odmietajú, najmä pre kalamity spôsobené podkôrnym hmyzom, a tak spísali petíciu, ktorú, rovnako ako petíciu ekologického Hnutia život zameranú na oblasť Šumavy, počas verejného pojednávania prerokovali poslanci českej Snemovne.

Tí dali petíciám za pravdu, píše portál nášVidiek.sk s odvolaním sa na Spolok vlastníkov obecných lesov (SVOL).

Najväčšia lykožrútová kalamita v histórii

České lesy v súčasnosti čelia najväčšej kalamite spôsobenej podkôrnym hmyzom v histórii. V dôsledku zvyšujúcej sa priemernej teploty dokáže mať lykožrút v jednom roku až tri generácie.

Majitelia lesov upozorňujú, že lykožrútovú kalamitu nemožno úplne zastaviť, je možné ju len utlmiť bránením premnoženiu takéhoto hmyzu.

Lykožrútovú kalamitu dokážu lesníci zastaviť výrubom stromov na hranici kalamity a zasadením nových. V bezzásahových územiach však môžu používať len feromónové lapače.

Podľa oboch zmienených petičných výborov ale lapače nie sú spôsob, ako zastaviť premnoženie podkôrneho hmyzu. Majitelia lesov i ochranári preto požadujú, aby sa nedotknuteľné územia nerozširovali dovtedy, kým nebude lykožrútová kalamita pod kontrolou.

Bezzásahové územia na Slovensku

„Podporujeme návrh prijatia moratória, teda odkladu a zmrazenia v celej ČR – na vyhlasovanie nových bezzásahových území a obzvlášť chránených území vrátane európsky významných území v oblastiach so zastúpením smrekových porastov nad 20 percent, než bude podkôrniková kalamita zastavená,“ vyjadril sa predseda SVOL František Kučera.

Bezzásahové územia by sa mali rozširovať aj na Slovensku. Vláda schválila novú envirostratégiu, podľa ktorej majú bezzásahové územia do roku 2025 tvoriť 50 percent rozlohy národných parkov a do roku 2030 už 75 percent.

Informácie pochádzajú z webstránok nasvidiek.sk a www.svol.cz.