Česko-nemecké posolstvo už aj v Bratislave. Čo nám šperkárstvo HALADA prinesie?

Atmosféru svetových nákupov môžu Slováci zažiť už aj na Slovensku. Multibrandové šperkárstvo HALADA otvorilo svoje brány po prvýkrát na Slovensku a to v bratislavskom Avione. Na včerajšom slávnostnom otvorení privítali slovenských zákazníkov za účasti mnohých známych osobností. Na Slovensko po prvýkrát pri tejto príležitosti zavítal aj Gerhard Fritsche, zakladateľ ikonickej šperkárskej značky Capolavoro. Čo nám značka HALADA, ktorá ovplyvňuje generácie už vyše 40 rokov prinesie?

Šperkárska značka HALADA sa za svojej štyridsaťročnej existencie stala kultovým a prestížnym klenotníckym domom, ktorý okrem svojho autorského šperku zastupuje aj významné šperkárske spoločnosti. Všetky jednotlivé šperky ako aj kolekcie sú starostlivo vyberané tak aby ponúkli v butiku HALADA širokú paletu možností, no zároveň aby korešpondovali ako celok.

HALADA vznikla v roku 1978 v nemeckom Mníchove. Vo svete šperkov predstavuje silného európskeho hráča, ktorý ponúka zákazníkom nielen kvalitné a rozmanité šperky, ale zároveň ponúka zážitok z nákupu v interiéroch od renomovaného holandského štúdia Marcel Wanders.

Mimo vlastných nadčasových kolekcií šperkov prináša HALADA aj výhradné zastúpenia najväčších šperkárskych spoločností na svete. Medzi tie najzaujímavejšie patrí jednoznačne FOPE, Capolavoro, Leo Wittwer, Jörg Heinz, Noor, či nemecký Gellner s najkvalitnejšími tahitskými perlami na svete.

Barbora Bakošová so šperkami HALADA.. Foto: HALADA (3452)

HALADA prvýkrát na Slovensku

Príchod značky a butiku svetových rozmerov si vyžaduje mnoho úsilia, finančných prostriedkov, no najmä energie a odhodlania. HALADA prichádza na Slovensko vo veľkom, s interiérom od ikonického štúdia Marcel Wanders, jedinečnou selekciou značiek a jednotlivých kolekcií, no zároveň s veľkými ambíciami priniesť do Bratislavy ďalšie veľké mená zo sveta šperkov už v budúcom roku!

„Vďaka tomuto výnimočnému multibrandovému šperkárstvu s dlhoročnou tradíciou sa Bratislava zaraďuje na mapu sveta k významným metropolám, akými sú Paríž, Miláno, Londýn, či nemecký Mníchov. Dostať na Slovensko značky, ktoré sú v portfóliu HALADA je veľkým úspechom. Som nesmierne rada, že aj značka HALADA prináša na Slovensko koncept, ktorý zvyšuje renomé Slovenska a prináša zákazníkom šperky svetových mien,“ povedala area manažérka butiku HALADA Magda Šebestová.

Slávnostný príhovor na otvorení butiku HALADA. Foto: HALADA (3452)

Slávnostné otvorenie vo veľkom štýle

Slávnostnému otvoreniu butiku HALADA predchádzali dôležité prípravy a skúšobné otvorenie už v septembri, odkedy sa dolaďoval jeho bezchybný chod a príprava šperkov na predaj koncovému zákazníkovi. Počas oficiálneho otvorenia sa o náladu postarala talentovaná husľová virtuózka či zrkadlové odlesky z vystúpenia svetových tanečníkov z Mirror Family. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj známe osobnosti ako Alena Heribanová, Barbora Bakoš, Kristína Činčurová, Erika Bugárová, Iveta Malachovská, Miriam Kalisová, Janka Slačková či Michal Sabo. Hostia mali možnosť potešiť svoje chuťové poháriky kulinárskymi kreáciami z kultového Mirror Baru.

