Česko plánuje povoliť pohyb medzi okresmi po Veľkej noci, uvažuje aj nad návratom detí do škôl

Voľnejší pohyb medzi okresmi by v Českej republike mohli povoliť po veľkonočných sviatkoch. Povedal to v piatok český minister zdravotníctva Jan Blatný. Podľa českej hlavnej hygieničky Pavly Svrčinovej je teraz prioritou návrat študentov do škôl.

Deti by sa mohli vátiť do škôl

Deti by podľa nej mali v školách testovať dvakrát týždenne antigénovými testami. Odhadla pritom, že by sa v prípade dobrého vývoja mohli deti do škôl začať vracať v priebehu apríla. Minister zdravotníctva dodal, že najbližší možný termín je 12. apríl. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Počty nových odhalených prípadov nákazy koronavírusom v ČR sa tento týždeň držali prevažne pod hranicou 10-tisíc, len v utorok testy odhalili takmer 11-tisíc nakazených. Vo štvrtok laboratóriá v Česku odhalili 7 853 nových prípadov infekcií koronavírusom, čo bolo o 2 798 menej ako pred týždňom.

Zaočkovaných majú viac ako milión ľudí

Od začiatku epidémie v krajine potvrdili už takmer 1,5 milióna prípadov. V Česku v súvislosti s nákazou koronavírusom zomrelo už viac ako 25-tisíc ľudí a v nemocniciach je stále viac ako osem tisíc ľudí.

Jednou dávkou vakcíny proti koronavírusu už v Českej republike zaočkovali viac ako milión ľudí. Dve dávky dostalo viac ako 400-tisíc obyvateľov krajiny. Minister zdravotníctva predpokladá, že do konca apríla budú v krajine zaočkované viac ako dva milióny ľudí.