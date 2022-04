Česko poslalo na Ukrajinu tanky a pechotné bojové vozidlá, Slovensko také štedré byť nemôže

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) je rád, že sa Česká republika rozhodla poslať na Ukrajinu niekoľko tankov T-72 a pechotné bojové vozidlá BVP-1. Uviedol to pred rokovaním vlády s tým, že je to ich legitímne právo.

Zdôraznil však, že Česká republika na rozdiel od Slovenska robila veľké akvizície do pozemných síl a poskytnutá technika Ukrajine nie je nosnou technikou pre české ozbrojené sily.

„My to nemôžeme spraviť, lebo sme nekupovali v minulosti nič. Dávali by sme len z našich konkrétnych zásob, ktoré máme,“ doplnil Naď.

Ako informuje spravodajský portál iDNES.cz, Česko súhlasilo s poslaním časti nepoužívaných ťažkých zbraní zo svojich skladov na Ukrajinu. Podľa portálu fotografie ukazujú vlaky s desiatkami tankov T-72 a pechotné bojové vozidlá BVP-1.

Bojovú techniku po dohode so spojencami v NATO poslali na Ukrajinu v pondelok. Údajne tam smeruje až 40 tankov. Fotografie s technikou zverejnil na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter účet Open Source Intelligence Monitor Defender.

Ministerka obrany Jana Černochová informáciu počas vystúpenia v Poslaneckej snemovni odmietla potvrdiť, ale aj vyvrátiť.

