Česko ruší obmedzenia pre cesty do troch krajín, rokovania s Nemeckom stále pokračujú

Česká vláda sa v piatok zišla na mimoriadnom rokovaní, na ktorom rozhodla o zrušení obmedzení pre cesty do Nemecka, Rakúska a Maďarska. Už od štvrtka môžu Česi bežne cestovať aj na Slovensko. Rokovania s Nemeckom však stále pokračujú.

Od piatkového poludnia sa môžu Česi vracať z Nemecka bez povinnosti testu na koronavírus, na nemeckej strane ale ďalej platia súčasné podmienky, uviedol minister zahraničia Tomáš Petříček, ktorého cituje spravodajský portál Novinky.cz.

Minister upozornil, že pri vycestovaní do zahraničia je potrebné poznať opatrenia v cieľovej krajine. Z okolitých krajín si zatiaľ osobitný režim zachováva Poľsko. Zatiaľ nie je známy termín, kedy sa počíta s ukončením obmedzenia.

Pôvodne sa mal režim na hraniciach riadiť takzvaným Semaforom až od 15. júna. Po tom, čo Rakúsko pristúpilo k zrušeniu reštrikcií od štvrtkovej polnoci, rozhodla sa zareagovať aj česká vláda.

Doteraz mohli českí občania bez povinnosti predkladať negatívny test na koronavírus navštíviť Slovensko, Rakúsko a Maďarsko, museli sa ale do 48 hodín vrátiť späť.

V prípade dlhších pobytov alebo ciest do iných krajín bolo potrebné predložiť negatívny test na koronavírus alebo nastúpiť do dvojtýždňovej karantény. Takzvaný Semafor radí jednotlivé európske krajiny do kategórií z hľadiska bezpečnosti cestovania v súvislosti s epidémiou koronavírusu.