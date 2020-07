Česko už nie je pre Slovinsko bezpečnou krajinou, Slovensko zatiaľ zostáva na jeho zelenom zozname

Slovinsko zmenilo epidemiologické hodnotenie niektorých krajín. Zo svojho zeleného zoznamu krajín, ktoré z hľadiska šírenia koronavírusu nepredstavujú riziko, vyňali susedné Česko, ale aj Chorvátsko a Francúzsko.

Slovensko zatiaľ zostáva zaradené medzi bezpečnými krajinami.

Podľa slovinskej agentúry STA hovorca tamojšej vlády Jelko Kacin informoval, že Česko, Francúzsko a Chorvátsko budú od soboty zaradené na žltom zozname.

Znamená to, že ich občania budú musieť ísť po vstupe do Slovinska do dvojtýždňovej karantény, ak nemajú v krajine pobyt alebo tam nevlastnia nehnuteľnosť či loď. Príkaz na karanténu sa bude podľa Kacina vydávať rovno na hraniciach.

Česká televízia ČT24 uviedla, že tranzit cez Slovinsko, napríklad na ceste do Chorvátska, bude naďalej možný.

Český premiér Andrej Babiš nevidí na tento krok dôvod a so slovinskou vládou chce o tom rokovať.

Slovinci sa rozhodli Česko, Francúzsko a Chorvátsko vyradiť zo zoznamu bezpečných krajín pre nárast nových prípadov koronavírusu.

Opačným smerom posunuli Belgicko a Holandsko, ktoré sú teraz na zelenom zozname krajín.