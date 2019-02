Česko zasiahlo silné sneženie, tisícky domácností sú bez elektriny a komplikácie sú aj v doprave

PRAHA 3. februára (WebNoviny.sk) – Českú republiku v sobotu zasiahlo nečakane silné sneženie, na mnohých miestach krajiny napadlo až štvrť metra nového snehu, čo spôsobuje veľké komplikácie v doprave, ale napríklad aj v dodávkach elektrickej energie. Tá nefunguje desaťtisícom domácností, uvádza Česká televízia (ČT).

V Kladne museli vyhlásiť kalamitu, vo viacerých mestách vrátane Prahy má problémy mestská hromadná doprava a z pražského Letiska Václava Havla museli od rána odkloniť už päť letov.

Lety z Madridu a Amsterdamu odklonili podľa ČT do Brna, lety z Istanbulu, Londýna a Tel Avivu zas do Viedne. Ďalšie lety síce pristáli v Prahe, no s meškaním.

Na viacerých miestach krajiny zablokovali popadané stromy železničnú dopravu, komplikovaná situácia je aj na diaľniciach a iných dôležitých cestných ťahoch. Snežiť má podľa meteorológov až do večera. Na Morave je situácia miernejšia, je tam teplejšie a na väčšine jej územia preto skôr prší.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky Českej televízie.