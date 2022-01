Česko zatiaľ nestiahne zamestnancov veľvyslanectva v Kyjeve, verí v diplomatické riešenie krízy

Česká republika zatiaľ nenechá stiahnuť pracovníkov svojej ambasády v ukrajinskom Kyjeve. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz po utorkovom mimoriadnom zasadnutí krízového štábu ministerstva zahraničia, ktorý sa zaoberal súčasnou situáciou na Ukrajine.

Rusko naďalej zostruje situáciu

Česko je podľa ministra Jana Lipavského pripravené na najhorší možný vývoj, evakuáciu svojich občanov z Ukrajiny však v súčasnej dobe neplánuje.

„Česká republika stále verí v diplomatické riešenie krízy. Deeskalácia situácie sa napriek všetkej snahe, bohužiaľ, nedarí a Rusko naďalej zostruje situáciu. Vo všetkých oblastiach postupujeme v úzkej spolupráci s NATO,“ vyhlásil Lipavský a ďalej dodal, že Česko je pripravené na všetky možné scenáre.

Odveta v podobe sankcií

„Vzhľadom na to, že je tu možnosť náhleho zhoršenia bezpečnostnej situácie, chcel by som apelovať, aby ľudia necestovali do prihraničných oblastí Ukrajiny,“ vyzval.

Sám Lipavský sa budúci víkend spolu s kolegami z Rakúska a Slovenska vydá na Ukrajinu, kde pôjdu až na takzvané „miesto dotyku“.

V prípade, že by Rusko podniklo ďalšiu agresiu, je podľa ministra pripravená odveta v podobe sankcií.