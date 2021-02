Česko zvažuje uzavretie celých okresov, s vlastnými ľuďmi si však nevystačí a bude potrebovať pomoc

Česká vláda bude vo štvrtok rokovať o cielených opatreniach pre časť krajiny, ktoré by sa mali týkať troch okresov v dvoch krajoch. Po stredajšom zasadnutí Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to médiám povedal minister vnútra Jan Hamáček, informuje spravodajský portál TN.cz.

Hejtman Karlovarského kraja Petr Kulhánek v stredu pre TV Nova povedal, že sa chystajú na uzavretie okresov Cheb a Sokolov – ak ho vláda schváli.

Stop ľuďom na horách

„Včera (v utorok, pozn. red) ma kontaktovala hlavná hygienička s tým, že naše najpostihnutejšie okresy Sokolov a Cheb sú masívne zasiahnuté šírením covidu. Teraz sa pripravujú krízové opatrenia, napríklad aj prípadné obmedzenie mobility v rámci týchto okresov,“ priblížil Kulhánek s tým, že pokiaľ vláda mimoriadne reštrikcie schváli, bude kraj na ich vymáhanie potrebovať pomoc „zhora“, pretože s vlastnými ľuďmi si nevystačí. Dôslednejšie by mali podľa neho kontrolovať aj nosenie rúšok.

V Královohradeckom kraji by sa malo mimoriadne sprísnenie týkať okresu Trutnov, kde teraz dokončené rozbory vzoriek odobratých ešte na začiatku januára ukázali 60-percentný výskyt britskej mutácie koronavírusu.

Hejtman Martin Červíček v tejto súvislosti pre TV Nova uviedol, že „hermetické uzavretie okresu Trutnov na stole nie je“. Ide podľa neho napríklad o obmedzenie mobility na horách – návrh počíta s tým, že tam nevpustia ľudí, ktorí tam nebývajú.

Nárast infikovaných je alarmujúci

„Situácia nie je dobrá, utorkový nárast je alarmujúci, môže byť daný aj šírením britskej mutácie vírusu. V niektorých krajoch už sú problémy s kapacitou lôžok, vo štvrtok preto chceme na vláde riešiť cielené opatrenia,“ povedal po rokovaní ÚKŠ Hamáček. Aké zvláštne reštrikcie by sa mohli častí spomínaných krajov týkať, nechcel spresniť. Rozhodne sa však podľa neho nechystá hermetické uzavretie častí republiky.

Uviedol tiež, ze pokiaľ ide o návrat maturantov a následne aj ďalších študentov do škôl, berie všetko ako prioritu. „Z Európy máme deti doma najdlhšie. Rozhodli sme sa čo najviac inšpirovať rakúskym modelom, išli by sme teda cestou antigénového samotestovania žiakov. Ideálne by bolo využiť rovnaké testy, aké používa práve Rakúsko,“ priblížil.

V utorok české laboratóriá odhalili ďalších 10 165 prípadov nákazy koronavírusom. To je o 1 022 viac ako pred týždňom a zároveň prvý raz od polovice januára, keď počet infikovaných za jeden deň prekročil hranicu 10-tisíc. V krajine v súčasnosti evidujú 96 759 aktívnych prípadov, hospitalizovaných je 5 921 ľudí a 1 058 z nich je vo vážnom stave. Počet obetí pandémie v Česku dosiahol 17 642.