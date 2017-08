Český brankár Mazanec mieri do Slovana, v NHL odchytal 31 zápasov

BRATISLAVA 14. augusta (WebNoviny.sk) – Jediný slovenský účastník Kontinentálnej hokejovej ligy 2017/2018 HC Slovan Bratislava získal do svojho kádra českého brankára Mareka Mazaneca. Informuje o tom web Slovana. Dvadsaťšesťročný gólman sa do Európy vracia po štyroch sezónach v Severnej Amerike.

Rodák z Písku sa v júli dohodol na dvojcestnom kontrakte s Nashville Predators, po vzájomnej dohode s touto organizáciou ho však nenaplní. Mazanecovými konkurentmi sú jeho krajan Jakub Štěpánek a Jaroslav Janus.

Mazanec pred presunom do zámoria štyri roky pôsobil v Plzni, v sezóne 2012/2013 s tímom získal titul. Mazanec odchytal v NHL za Nashville 31 zápasov, v AHL pôsobil v Milwaukee. Reprezentoval Česko v mládežníckych kategóriách, zúčastnil sa na svetových šampionátoch hráčov do 18 aj do 20 rokov.