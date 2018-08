Český cyklista Roman Kreuziger opúšťa tím Mitchelton-Scott, namierené má do Južnej Afriky

PRAHA 12. augusta (WebNoviny.sk) – Český cyklista Roman Kreuziger zmení po aktuálnej sezóne zamestnávateľa, z austrálskeho tímu Mitchelton-Scott zamieri do juhoafrického Dimension Data. Zmluvu podpísal na dva roky.

Pre skúseného 32-ročného pretekára pôde o piate zoskupenie v profesionálnej kariére, predtým pôsobil aj v Liquigase, Astane a Tinkoffe.

Ďalší posun v kariére

Kreuziger priznal, že ponuku nového tímu prijal aj preto, že by mu mal poskytnúť väčšiu slobodu, ako mal dosiaľ.

„V Mitcheltone ma chceli aj naďalej, ale prišla možnosť ísť do Dimension Data, ktorá pre mňa znamená ďalší posun v kariére. V novom tíme mi ponúkli, že sa vrátim od domestikovania k tomu, čo som robil i skôr a jazdil zase viac na seba. Športový riaditeľ tímu by bol rád, aby som na kratších etapových pretekoch skúsil znovu ako líder bojovať o dobré umiestnenie a zostať vpredu až do konca,“ povedal pre idnes.cz Kreuziger.

„Možno som sa unáhlil, keď som bol s Albertom Contadorom v Tinkoffe. Zrejme som sa až príliš vžil do pozície domestika a mentora. Myslím si, že stále nie som starý a chcem skúsiť pôsobenie v tíme, kde budem mať väčší priestor sám pre seba,“ dodal.

Vyberal si z viacerých ponúk

Historicky najúspešnejší český cyklista v celkovej klasifikácii na pretekoch Grand Tour priznal, že ponúk mal viacero.

„Vyberal som si medzi štyrmi zoskupeniami. Riešil som to počas Tour de France. Porovnával som plusy a mínusy. Dbal som najmä práve na to, kde by som mohol dostať väčší priestor. Pre Dimension Data som sa rozhodol aj pre to, že jazdia na kvalitnom materiály. Páči sa mi aj ich charitatívny projekt, cez ktorý poskytujú bicykle pre chudobné africké deti,“ uzavrel Kreuziger.