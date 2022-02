Český epidemiológ: Plošné protipandemické opatrenia sú alibizmus, pandémiu porazíme iba kolektívnou imunitou

Epidemiológ profesor Jiří Beran je ostrým kritikom protipandemických opatrení v Česku, ktoré v boji proti variantu omikron prijala súčasná vláda Petra Fialu. Medzi imunológmi či epidemiológmi nie je veľmi obľúbený pre svoje odlišné názory. Tvrdí, že „nie je žiadny nýmand, ale človek, ktorý je kvalifikovaný na problematiku COVID-19“.

Svedčia o tom aj jeho mnohé ocenenia za publikácie spred pandémie. V rozhovore pre portál Parlamentnelisty.cz vysvetlil, podľa akých ukazovateľov by sa súčasná garnitúra mala riadiť a zároveň poukázal na zlyhania plošných opatrení.

Posilnenie prednemocničnej starostlivosti

Sledovanie počtu infikovaných na koronavírus označil Beran pre portál parlamentnilisty.cz za úplne nič nehovoriaci údaj, dôležité je sledovať sedemdňový kĺzavý medián, teda priemer počtu nakazených. Ako ďalej tvrdí, v mnohých krajinách uplatňujú zlý koncept, ktorý hovorí, že príčinou záťaže populácie je vírus a následkom laboratórna pozitivita pre vírus. Podľa odborníka je to však inak a príčinou je ochorenie a následkom smrť.

„Oboje – ochorenie aj smrť, nás veľmi zaťažujú, zdravotne, sociálne a ekonomicky, a preto musíme vypracovať také opatrenia, ktoré zamedzia preťaženiu pacientov v nemocniciach, ktorý tam nebudú zomierať,“ zhodnotil Beran pre spomínaný web. Podľa odborníka je nutné sledovať 7-dňový kĺzavý priemer, teda počet hospitalizovaných.

Rátal by sa z celkového počtu prijatých pacientov do nemocníc a ten by sa vydelil počtom prepustených do domáceho liečenia a obetí. Ak by toto číslo bolo vyššie ako jedna, je nevyhnutné v prednemocničnej starostlivosti zastaviť prúdenie ľudí do nemocníc s dôrazom na rizikovú skupinu.

Rozdeľovanie spoločnosti

Odborník zároveň hovorí, že sledovať počty infikovaných nemá veľký význam, ak sa neprejde na testovanie iba tých osôb, ktoré majú príznaky COVID-19.

Beran označil testovanie bezpríznakových ľudí na školách či vo firmách za vyhadzovanie peňazí, ktoré by sa mali investovať do posilnenia praktických lekárov s cieľom efektívne liečiť všetky komplikácie ochorenia. Teda vírusovú imunosupresiu, zmenu riedenia krvi a možnú infekciu baktériami.

Trasovaním kontaktov sa podľa neho zistilo, že pozitívne testovaní, ale bezpríznakoví ľudia takmer nikoho zo svojho okolia nenakazili. Rozdeľovanie spoločnosti na zaočkovaných a nezaočkovaných Beran neschvaľuje.

Do obchodov či reštaurácií by mali mať prístup všetci, ktorí nemajú príznaky akútneho ochorenia horných dýchacích ciest. Tiež zdôraznil, že ľuďom by sa malo skôr zdôrazňovať, že ak pociťujú nejaké ťažkosti, nemali by nikam chodiť a ak už musia, aby poctivo nosili respirátor či rúško.

Riziková skupina obyvateľstva

Beran zároveň poukázal na nedostatky v opatreniach, ktoré by sa výhradne týkali rizikových skupín obyvateľstva.

„V žiadnej fáze epidémie sa s rizikovou skupinou začalo pracovať, pretože ju nikto nešpecifikoval a všetci sa domnievali, že najlepšími protipandemickými opatreniami je aplikovať všetko pre všetkých. Iba pripomínam, že 93,5 percenta všetkých zomretých za rok 2021 boli pacienti starší ako 60 rokov, a to aj napriek aplikovaným 16-miliónom dávok vakcín v našej populácii,“ zhodnotil odborník.

Podotkol, že vysoký vek nie je sám o sebe rizikovým faktorom, sú nimi pridružené ochorenia ako je cukrovka, obezita či srdcové choroby.

„Takže so súčasnými plošnými protipandemickými opatreniami je niečo zle a skôr spĺňajú kritérium alibizmu ako reálnej potreby,“ doplnil. Opakovane zdôraznil význam testovania iba príznakových osôb a následnú liečbu, aby sa vyhlo zbytočným komplikáciám najmä u rizikovej skupiny. Zároveň by sa podľa odborníka mala pozornosť sústrediť aj na sledovanie nových variantov a ich klinických a epidemických dopadov.

Kolektívna imunita

Odborník odporúča očkovanie predovšetkým osobám v rizikovej skupine. Zároveň apeluje na verejnosť, ktorá do tejto skupiny nepatrí, aby zbytočne neskracovala interval medzi podaním druhej a tretej dávky vakcíny.

„Je to pre ich imunitný systém nevýhodné. Myslím si, že vakcína od spoločnosti Novavax bola importovaná predovšetkým z toho dôvodu, aby sa ňou mohli zaočkovať osoby v rizikovej skupine, ktoré odmietali mRNA vakcíny,“ vysvetlil. Zároveň to označil za dobrý krok, ktorý by mohol zvýšiť mieru zaočkovanosti najzraniteľnejších, čím by sa znížili počty na JIS-kách a obetí.

Beran si myslí, že zmierniť pandémiu na lokálne epidémie sa dá iba prostredníctvom kolektívnej imunity, ktorú vybuduje iba prekonanie ochorenia a musia sa ním nakaziť všetci.

„Za celé stáročia neexistuje pri infekciách nič lepšie ako je kolektívna imunita, ale tu nevybudujete očkovaním súčasnými vakcínami, ale iba prekonaním. Vakcíny sú iba barličkou, ktorá vám nepomôže získať prirodzenú imunitu,“ vyhlásil odborník s tým, že očkovanie rizikových osôb je každopádne žiadané na zmiernenie príznakov.