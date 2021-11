Český miliardár Křetinský sa stal členom rodiny West Ham United, kúpil viac než štvrtinový podiel v klube

Český miliardár Daniel Křetínský uzavrel nákup 27-percentného podielu v anglickom futbalovom klube West Ham United, spolu s kolegom Pavlom Horským sa stanú členmi predstavenstva WH Holdings Ltd.

Prostredníctvom tlačovej správy to potvrdila spoločnosť 1890s holdings a.s., ktorej menšinovým spoluvlastníkom je aj Patrik Tkáč prostredníctvom holdingovej spoločnosti J&T Capital Partners.

Do anglického klubu oficiálne vstúpila práve spoločnosť 1890s holdings a.s.

V tíme hrajú traja Česi

„Kladivári“ z Londýna sú účastníkom Premier League a v tíme pôsobia českí hráči Vladimír Coufal, Tomáš Souček a Alex Král. V tabuľke Premier League patrí West Hamu tretia priečka so ziskom 23 bodov z 11 zápasov.

Pred „kladivármi“ sú o skóre Manchester City a na prvej priečke s náskokom troch bodov FC Chelsea.

Od jari 2019 je Křetínský väčšinovým vlastníkom českého tímu AC Sparta Praha. Ak by aj naďalej zostal v tejto pozícii, podľa pravidiel Európskej futbalovej únie (UEFA) by sa nemohol stať väčšinovým majiteľom iného klubu v Európe.

Dohady boli aj o Southamptone

„Som potešený, že táto významná akvizícia bola úspešne dokončená. Ako vášnivý futbalový fanúšik si veľmi vážim výnimočnú históriu a tradíciu klubu West Ham United, rovnako tak vernú a nadšenú fanúšikovskú základňu. Platí to aj o veľmi inšpiratívnej úlohe, ktorú klub hrá v mnohých sociálnych programoch a iniciatívach. Rozvoj a rast klubu v posledných rokoch je každému veľmi známy a som rád, že som dostal možnosť podieľať sa na úspešnej budúcnosti tohto klubu. Potom, ako som nedávno navštívil Lond Stadium a sledoval tím Davida Moyesa, viem, že je skvelé stať sa súčasťou rodiny West Ham United. Cítim sa poctený tým, že mám teraz možnosť pomôcť všetkým, ktorí tu pôsobia a nadviazať na hrdú tradíciu tohto veľkého klubu,“ uviedol Křetínský a doplnil: „Mojim cieľom je pomôcť nastaviť spoluprácu medzi Spartou Praha a West Hamom United tak, aby z nej profitovali oba kluby. Všetko podľa pravidiel UEFA. West Ham by sa mohol stať bránou do Premier League pre hráčov z nášho regiónu.“

Detaily transakcie nezverejnili, no už dlhšie sa nahlas hovorilo o sume približne 700 miliónov libier, čo je v prepočte takmer 830 miliónov eur.

O tom, že Křetínský by mohol získať menšinový podiel v niektorom z významných klubov pravdepodobne z Veľkej Británie, sa špekulovalo už dlhšie. V roku 2017 sa objavili dohady, že by mohol získať klub FC Southampton.