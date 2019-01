Český premiér Andrej Babiš pripustil, že v jeho vláde by mohlo dôjsť tento rok k niektorým zmenám

PRAHA 2. januára (WebNoviny.sk) – Český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš pripustil, že v jeho vláde by mohlo dôjsť tento rok k niektorým zmenám.

Minister dopravy

„Či bude v roku 2019 rekonštrukcia vlády? Vylúčiť to nemôžem,“ uviedol v rozhovore pre Českú televíziu. Zopakoval, že v ohrození je napríklad minister dopravy Dan Ťok. „Pán minister musí pritvrdiť,“ povedal Babiš v Českej televízii. Dodal, že on sám pritvrdí tiež.

Babiš Ťoka úplne rovnako kritizoval už tesne pred Vianocami v rozhovore pre portál iDNES.cz. „Pán minister je mäkký na svojich podriadených,“ povedal iDNES.cz Babiš. Ťok bol pod paľbou kritiky, keď v polovici decembra skolabovala diaľnica D1 po tom, čo napadol sneh. Výmenu Ťoka dlhodobo požadujú komunisti, ktorí tolerujú menšinovú vládu ANO a ČSSD.

Zmeny na pozíciach

Komunisti kritizujú tiež ministra zahraničia Tomáša Petříčka z ČSSD. Petříček sa vo svojich vyjadreniach zastáva Ukrajiny, zatiaľ čo komunisti dlhodobo kopírujú názory Ruska.

Výmenu Petříčka, ktorého okrem komunistov kritizuje aj prezident Miloš Zeman, by ale museli schváliť jeho sociálni demokrati a šéf ČSSD Jan Hamáček k zmenám na pozíciách ministrov za svoju stranu nevidí dôvod. Babiš v utorok v ČT navyše jasne povedal, že ak k zmenám pristúpi, dotklo by sa to len ministrov za jeho hnutie ANO.