Český premiér Babiš vyhovel komunistom a súhlasil so zdanenín cirkevných reštitúcií

PRAHA 4. júna (WebNoviny.sk) – Český premiér v demisii Andrej Babiš súhlasil so zdanením náhrad z cirkevných reštitúcií. Uviedol to v pondelok dopoludnia na tlačovej konferencii ministerstva dopravy.

Takúto požiadavku si kladie Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) pre podporu menšinovej vlády hnutia ANO s Českou stranou sociálnodemokratickou (ČSSD).

„Neštandardné“ reštitúcie

„My sme to v programe nikdy nemali, ale dlhodobo s tým súhlasíme a predpokladám, že ČSSD sa k tomu pridá – nie je to nová téma,“ uviedol v pondelok dopoludnia Andrej Babiš s tým, že sa o takej podmienke s KSČM v rámci rokovaní o vládnej podpore nebavili.

Cirkevné reštitúcie sú pritom podľa neho v niektorých prípadoch „neštandardné“. „Sú poznatky, že sa údajne vydáva aj majetok, ktorý možno nemal byť predmetom reštitúcií,“ dodal bez ďalších podrobností Babiš.

Podmienky komunistov pre podporu vlády

Ak by ANO a ČSSD za zdanenie náhrad cirkevných reštitúcií v Snemovni nehlasovali, komunisti by ich menšinovú vládu nepodporili. V nedeľu to v Českej televízii povedal predseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Ide už o druhú podmienku, ktorú si komunisti pre toleranciu vlády kladú.

Prvou z nich bolo, že nepodporia vládu, ktorá sa v programovom vyhlásení zaviaže k zvyšovaniu počtu vojakov v zahraničných misiách.

Snemovňa ale v piatok aj napriek nesúhlasu komunistov navýšenie počtu vojakov a posilnenie zahraničných misií schválila. Predseda KSČM Vojtěch Filip následne uviedol, že im stačia záväzky v návrhu vládneho programu, a vládu tak aj napriek prehlasovaniu podporia.