Český premiér Babiš vyzval Úniu na začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom

SKOPJE 11. júna (WebNoviny.sk) – Český premiér Andrej Babiš vyzval Európsku úniu (EÚ), aby začala prístupové rokovania so Severným Macedónskom.

Ak by sa tak nestalo, vyslalo by to podľa jeho slov zlú správu pre ostatných potenciálnych členov únie. Babiš sa tak vyjadril v utorok v Skopje po stretnutí so svojím severomacedónskym kolegom Zoranom Zaevom.

Podľa predsedu českej vlády by európski lídri mali „dodržať svoje slovo“ a začať so Severným Macedónskom rokovať.

Malá balkánska republika, ktorá bola známa ako Macedónsko, si začiatkom roku po dlhoročnom spore s Gréckom zmenila názov.

Urovnanie tohto sporu Severnému Macedónsku zjednodušilo cestu do NATO aj EÚ, ktorú dovtedy Atény blokovali. Severné Macedónsko je kandidátskou krajinou do EÚ od roku 2005. Tamojšia vláda dúfa, že prístupové rokovania začnú do jesene.