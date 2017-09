Český turista chcel prespať v Tatrách, záchranári ho našli mŕtveho po niekoľkých dňoch pátrania

POPRAD 25. septembra (WebNoviny.sk) – Niekoľkodňové pátranie po českom turistovi vo Vysokých Tatrách malo tragický koniec, jeho telo v pondelok našli záchranári bez známok života.

Podarilo sa to až za pomoci leteckej techniky, do terénu však boli nasadení aj kynológovia Horskej záchrannej služby (HZS). Osudnou sa mu zrejme stala minulotýždňová štvrtková zmena počasia, silný búrlivý vietor spojený so snežením a teplotami pod nulou.

Nikomu nepovedal, kam ide

„Telo nebohého našli zo vzduchu 50 metrov pod vrcholom Mlynického Soliska, schované medzi skalami. Turista mal oblečené krátke nohavice, ľahkú bundu, tenisky a ľahký bežecký batoh,“ informovala v pondelok HZS.

Nezvestnosť 29-ročného českého turistu bola na operačnom stredisku HZS nahlásená v noci zo štvrtka 21. septembra na piatok. Do Vysokých Tatier sa vybral sám, v stredu sa okolo 16:00 vybral na túru zo Štrbského plesa.

„Žiaľ, nikomu nepovedal, kam ide. SMS správou vo večerných hodinách kamarátke oznámil, že je v poriadku, má slabú batériu telefónu a prespí v horách,“ informovali záchranári. Vo štvrtok sa však naplnili predpovede meteorológov a v nadmorskej výške nad 1 900 m.n.m. bol búrlivý vietor napadlo miestami 20 až 30 cm snehu.

Záchranári prehľadali chaty

Po nezvestnom turistovi začali pátrať horskí záchranári v spolupráci s políciou. Tá prehľadala okolie Štrbského Plesa, ubytovacie zariadenie, kde mal turista svoje veci, aj nemocničné zariadenia. Horskí záchranári kontaktovali všetky vysokohorské chaty, na ktoré sa dá dostať z danej lokality.

Chatári a nosiči potvrdili, že hľadaný nebol ubytovaný na žiadnej vysokohorskej chate, nestretli ho ani nosiči na chodníkoch. V priebehu piatka a soboty záchranári HZS prešli všetky turistické chodníky vychádzajúce zo Štrbského Plesa, no hľadaného nenašli.

Poveternostné podmienky dovolili až v nedeľu nasadenie vrtuľníka Letky Ministerstva vnútra SR, s ktorým záchranári prehľadávali oblasť aj zo vzduchu. Pozemné pátranie sa rozšírilo aj o miesta, na ktoré nevedú značené turistické chodníky. Pátranie zo vzduchu sa podľa záchranárov zameralo na plošné pátranie lokality od Kriváňa a po Končistú.

„V nedeľu prišiel z Čiech brat nezvestného turistu a v spolupráci s políciou sa mu podarilo dostať sa do notebooku hľadaného. V histórii prehliadania internetových stránok sa často opakovalo „Štrbské a Furkotské Solisko“, čo zúžilo záchranárom pátranie na danú oblasť,“ uviedla HZS.

V pondelok tak záchranári pokračovali v pátraní pozemne. V obedňajších hodinách sa zlepšili poveternostné podmienky a bolo možné nasadiť opätovne vrtuľník, vďaka čomu sa podarilo telo českého turistu objaviť.