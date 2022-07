Český turista zomrel v Alpách po páde do rokliny, záchranári mu už nedokázali pomôcť

Český turista prišiel tento týždeň o život v Alpách neďaleko najvyššej hory Rakúska Grossglockner. Ako referuje web TV Nova, 53-ročný muž sa zošmykol zo svahu a spadol do rokliny Käfertal, ktorá sa nachádza neďaleko známej obce Ferleiten.

Mužovo telo objavili v sobotu horskí záchranári. V rovnaký deň sa začalo pátranie po tom, ako jeho dcéra kontaktovala políciu v Salzburgu, že o otcovi, ktorý je na túre v Alpách, nemá od stredy žiadne správy. Čech mal v pláne zostúpiť do údolia z horskej chaty Gruberscharten v zhruba 3-tisícovej nadmorskej výške.

Turista už do cieľa nedorazil. V noci pravdepodobne zablúdil a zrútil sa zo skalnej steny do spomenutej rokliny Käfertal. Podľa polície v Salzburgu padal v tme do asi 300-metrovej hĺbky.