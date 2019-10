Cesta za vysnívaným životom je na dosah

Každý z nás má v živote menšie či väčšie ťažkosti, ktoré sa občas nakopia. Problém nastáva, ak cítime nedostatok naplnenia v pracovnom a súkromnom živote. Tu sú tri rady, ako sa spoľahlivo vydať na cestu za životom, po ktorom túžime.

Všetci snívame o tom, že dosiahneme úplne všetko, čo si zaumienime. Sen o bezproblémovom živote plnom pevného zdravia, nekonečnej radosti, nezabudnuteľných zážitkov a vzťahov plných lásky i porozumenia. Žiaľ, keď vyrastieme väčšinou sa zmierime s tým, že sny majú iba deti a realita je úplne iná. Teda, aspoň tak to každý v našom okolí hovorí. No v skutočnosti to vôbec nemusí byť pravda. Život sa nám občas môže zdať komplikovaný a nevyspytateľný, no tie ťažké a zložité veci naozaj stoja za to, aby sme ich prežili. Často sa stáva, že s odstupom času, keď sa nad nimi zamyslíme zistíme, že to vôbec nebolo také zlé, ako sme si mysleli. Možno príslovie, že žiadna kaša sa neje taká horúca, má svoje opodstatnenie.

1. Prevezmite zodpovednosť za svoj život

Existujú jediné dva spôsoby, ako môžeme žiť. Buď si vyberieme život obete, v ktorom za veci môžu všetci naokolo, alebo sa rozhodneme poučiť z minulosti, prežívať prítomnosť a chytiť svoju budúcnosť do vlastných rúk už dnes. Prevziať zodpovednosť samozrejme neznamená, že budeme odrazu schopní kontrolovať všetko čo sa nám počas dňa prihodí. „Vedzte, že ak chcete, aby bol váš život veľkolepý príbeh, musíte začať tým, že si uvedomíte, že ste sami jeho autormi, a každý deň prináša možnosť napísať novú stranu,“ vysvetľuje autor knihy roka 2017, Dušan Kadlec. V momente, ako sa rozhodnete prevziať zodpovednosť a určovať smer sami, rozhodovať sa na základe srdca a nie rozumu, celý priebeh vášho života sa zrazu transformuje.

2. Konkretizujte si ciele a aký život chcete žiť

Stanoviť si cieľ je základom každého úspechu. Fungovať každý deň bez konkrétnych životných cieľov je to isté, ako keby sme sa snažili doplávať loďou na ostrov bez určených súradníc dúfajúc, že nás tam dovedie prúd vody sám. Totiž, mnoho z nás žije bez určených presných súradníc, a potom sa sťažujú, že ich odvialo na šíre nehostinné more. Ak svojej ceste nevytýčime cieľ a jasný smer, nemôžeme očakávať, že sa dostaneme tam, kam snívame prísť. Ako na to? „Najlepšou metódou, ktorú mám overenú, že naozaj funguje, je dať si stretnutie sám so sebou. Znie to tak zvláštne jednoducho, no funguje to. Dôležité je urobiť si jasno v tom, čo si od života sľubujete a predstavujete, a potom to jednoducho spečatiť zapísaním na papier,“ radí spisovateľ Dušan Kadlec.

3. Začnite. Aj malá zmena je na konci dňa veľká

Prevziať zodpovednosť a vytýčiť si ciele je skvelý začiatok. Avšak, bez skutočnej námahy je to rovnaké, ako keby sme sa snažili vykopať studňu bez námahy. Dúfajúc, že keď si ju budeme veľmi silno želať, v jedno ráno sa zobudíme a bude tam stáť. Naše rozhodnutia v spojení s konaním sú mocnejšie, ako by sa mohlo zdať. Už dnes totiž ovplyvňujú naše zajtrajšky bez toho, aby sme si to uvedomili. Pri ohliadnutí sa cez rameno, chceme vidieť kus práce, ktorý sme za tie roky odviedli. Aby tam bolo more nezabudnuteľných spomienok a nespočetne veľa krásnych zážitkov. Potrebujeme skrátka viac radosti a menej trápenia. A práve robenie tých malých každodenných krokov, smerom k našim veľkým cieľom je cesta ako to dosiahnuť. Na záver dodáva Dušan Kadlec, víťaz prestížneho ocenenia Panta Rhei Awards: „Každý deň predstavuje novú príležitosť napísať príbeh do svojej knihy vysnívaného života. Len musíte chytiť pero a začať písať.“

