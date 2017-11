Cestári tvrdia, že asfaltovali podľa zmlúv, Viskupič dá obstarávanie skontrolovať

TRNAVA 6. novembra (WebNoviny.sk) – Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja trvá na tom, že všetky rekonštrukcie ciest v kraji boli riadne vysúťažené a zmluvy sú zverejnené.

Organizácia kraja tak reaguje na predvolebnú kampaň, počas ktorej kandidát na predsedu TTSK Konrád Rigó požiadal Úrad pre verejné obstarávanie o vykonanie dohľadu nad obstarávaním Trnavského samosprávneho kraja a jeho Správy a údržby ciest.

Zmluvy na kruhové križovatky

Chýbali mu zmluvy napríklad na výstavbu kruhových križovatiek v Gabčíkove a Dunajskej Strede a na rekonštrukcie viacerých ciest. Takéto vyhlásenia z predvolebnej kampane sú podľa stanoviska cestárov nepravdivé a zavádzajúce.

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja v tomto roku intenzívne asfaltovala cesty II. a III. triedy. Jej hovorkyňa Martina Machata pre agentúru SITA uviedla, že práce a opravy boli zaradené do rámcových zmlúv na poskytovanie služieb zimnej a letnej údržby ciest. Zákazku na tieto služby získala spoločnosť EKOM Plus z Dunajskej Stredy.

Nevyhnutný hĺbkový finančný audit

Novozvolený predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič hneď po oznámení výsledku volieb povedal, že aj v tomto prípade bude nevyhnutný hĺbkový finančný audit.

„Pozrieme sa, do akej miery boli tieto zmluvy uzavreté len na to, aby odčerpávali verejné zdroje a či tam nehrozí nejaký iný moment,“ povedal Viskupič. Správa a údržba ciest uzatvorila s EKOM Plus minulý rok rámcovú dohodu o letnej a zimnej údržbe za 12 miliónov eur, v tomto roku za približne 11 miliónov eur.

Cestári pôvodne vyhlásili verejné obstarávanie na rekonštrukciu niektorých úsekov ciest samostatne, neskôr tieto jednotlivé verejné obstarávania zrušili. Machata tvrdí, že z časového hľadiska bolo efektívnejšie riešiť opravy ciest cez rámcovú zmluvu.