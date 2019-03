Cestovanie do Veľkej Británie zatiaľ brexit neohrozuje, pre letecké spoločnosti sa nič nemení

BRATISLAVA, 28. marca (WebNoviny.sk) – Cestovať zo Slovenska do Veľkej Británie môžeme stále s občianskym preukazom. V súvislosti s plánovaným odchodom Spojeného Kráľovstva z Európskej únie (EÚ) sa zatiaľ na tejto situácii nič nezmenilo.

Lety aj naďalej v plnej prevádzke

Podľa hovorkyne letiska M.R. Štefánika sú lety do Londýna z hľadiska počtu cestujúcich už niekoľko rokov najvyužívanejšími linkami z Bratislavy a tento trend je nemenný aj v roku 2019.

„Plánovaný brexit nemá žiadny vplyv na lety z Letiska M. R. Štefánika. Slováci cestujúci do Veľkej Británie môžu aj naďalej pri odlete do destinácií vo Veľkej Británii využiť rovnako na vstup do krajiny občiansky preukaz i cestovný pas, a to i po brexite. Všetky lety do Veľkej Británie sú plánované podľa letového poriadku, dopravcovia Ryanair a Wizz Air, ktorí prevádzkujú z Bratislavy pravidelné lety do Veľkej Británie a z nej, nemenili frekvencie letov“ – informovala hovorkyňa bts.aero Veronika Ševčíková.

Všetko závisí od dohody

Z Letiska M. R. Štefánika možno v súčasnosti stále využiť pravidelné lety spoločnosti Ryanair do destinácií vo Veľkej Británii, akými sú Londýn-Stansted, Manchester, Leeds-Bradford, Birmingham a Edinburgh aj pravidelné lety Wizz Air do Londýna-Lutonu.

Budúca podoba pohybu osôb medzi EÚ a Británou bude závisieť od spôsobu odchodu ostrovnej krajiny z únie Britskí poslanci v stredu hlasovali o ôsmich rozličných možnostiach odchodu z Európskej únie (EÚ), žiadna však nezískala potrebnú väčšinu, a tak je smer brexitu stále nejasný. Opätovné hlasovanie sa očakáva v pondelok.

V prípade, že by poslanci dohodu britskej premiérky Theresy Mayovej s úniou schválili, brexit by sa uskutočnil 22. mája. Ak ju Briti neschvália alebo neprídu s iným plánom, mali by ukončiť členstvo 12. apríla tohto roku.