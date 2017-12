Cestovanie v meste na elektrobicykli …v zime nezabúdajte na dobrý pleťový krém, odporúča sa prírodná kozmetika

BRATISLAVA 20. decembra 2017 (WBN/PR) – Elektrobicykel je bicykel s pridaným elektropohonom. Elektropohon šetrí vaše sily, životné prostredie, predlžuje dojazdovú vzdialenosť a zvyšuje rýchlosť jazdy. Oproti klasickému bicyklu má pridaný motor, riadiacu jednotku a batériu (olovenú alebo lítiovú). Do riadiacej jednotky je napojený motor, batéria, brzdy, ovládanie a ďalšie príslušenstvo.

O tom, že elektrobicykle sú skvelými pomocníkmi, niet pochýb. Jazda na nich je veľmi pohodlná, kopce sa zdolávajú ľahšie. Stupeň pomoci si regulujete sami tak, ako vám to vyhovuje. Ak chodíte na elektrobicykli do práce, na bicykel si môžete zakúpiť aj uzamykateľný box na bezpečné prenášanie Vašich osobných vecí, mobilného telefónu, osobných dokladov – ochrana osobných údajov a drahších predmetov je tak jednoduchšia.

STAROSTLIVOSŤ O ELEKTROBICYKEL V ZIME

Ak elektrobicykel využívate po celý rok, zimu nevynímajúc, mali by ste však vedieť zopár faktov. Pri teplotách pod bod mrazu batéria elektrobicykla trpí. Batériu elektrobicykla nikdy nenechávajte úplne vybitú na mraze, pretože ju to úplne zničí. Keď je batéria nabitá, odolá aj mínus dvadsiatke. V mraze by ste nemali batériu ani nabíjať. Ak náhodou nebudete celú zimu jazdiť, skladujte batériu ani plne vybitú, ale ani plne nabitú.

Na elektrobicykli by nemal sneh ostávať, pretože topiaci sneh môže zatiecť do elektroniky a poškodiť ju. Ideálna je odnímateľná batéria, ktorú po príjazde z bicykla vytiahnete a zoberiete so sebou. Pomôže tiež nepremokavý (napr. neoprénový) chránič, ktorý batériu ako tak ochráni pred nízkou teplotou, nečistotami a priamym vlhkom.

V porovnaní s klasickým bicyklom má na snehu elektrobicykel navrch. Pri šliapaní do pedálov klasického bicykla sa sila do kolesa prenáša rázovo a riziko šmyku je oveľa vyššie. Tempomat elektrobicykla prenáša silu do kolesa rovnomernejšie, nohy môžete mať mimo pedálov, spustené dolu – ak by nejaký šmyk aj nastal, ľahšie bicykel zrovnáte. Ak je poľadovica, choďte radšej peši.

Elektrobicykel však nie je jediným prípadom, ktorému dá mráz zabrať. Ešte precíznejšiu starostlivosť si zaslúži vaša pokožka tváre. Tvár máte stále odhalenú a vystavenú chladu, ktorý urýchľuje starnutie pokožky. Preto by ste mali používať kvalitný krém, najlepšie na prírodnej báze.

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU V ZIME

Nie sme iba tým čo jeme, ale aj tým, čo si nanášame na pokožku. Aj pre vás je určite dôležité zdravie a preto by mala byť prírodná kozmetika uprednostňovaná pred syntetickými produktmi kozmetického priemyslu. Syntetické látky zbavujú pleť prirodzenej obranyschopnosti, hlboko ju presušujú a narúšajú, pleť je potom citlivá, so sklonom k alergiám.

PRÍRODNÁ A BIO KOZMETIKA

Koža je schopná absorbovať všetko, čo si na ňu nanášame priamo do krvného riečiska – niektoré látky čiastočne, iné úplne. Prírodná kozmetika preto neobsahuje umelé konzervačné látky, farbivá, parabény, umelé vonné látky, hliník a väčšinou ani látky z mŕtvych zvierat. Naopak, obsahuje prírodné zložky vysokej kvality, ktoré sú precízne spracúvané.

Najbežnejšími zložkami prírodnej kozmetiky sú výťažky z rastlín, esenciálne oleje a látky organického pôvodu. Kožné problémy – akné, alergie, dermatitída, podráždenie – miznú akonáhle prestane byť pokožka vystavovaná syntetickým a ropným látkam.

Ak prijmete zimnú starostlivosť o pleť na báze prírodnej kozmetiky za svoju, udržíte ju v dobrej zdravotnej kondícii a bude žiariť sviežosťou.