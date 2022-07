Cestovanie vlakmi ožíva, ZSSK v júni previezla najviac platiacich cestujúcich od zavedenia bezplatnej prepravy

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v júni tohto roku prepravila najviac platiacich cestujúcich od zavedenia bezplatnej prepravy detí, mládeže a dôchodcov v roku 2014. Rekordným hodnotám pomohli návrat ZSSK na trať Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, výrazné obmedzenia pre automobilovú dopravu v Hlohovci, či zľavy Interrail v medzinárodnej preprave. Nárast platiacich cestujúcich zaznamenala ZSSK aj na traťovom úseku Štrbské Pleso – Štrba. Komerčne vedené IC vlaky ZSSK minulý mesiac dosiahli 82,5 % z objemu prepravených cestujúcich z júna 2019.

„Cestujúci sa nám do vlakov viditeľne vracajú, hoci napríklad pri starších cestujúcich v bezplatnej preprave ešte vidíme veľkú opatrnosť súvisiacu zrejme s (po)pandemickými obavami,” hovorí generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň a dodáva: „Hoci nám posledné dva roky uštedrili nesmiernu ranu a inflácia spolu s nedostatkom výrobných či opravárenských kapacít extrémne sťažujú čerpanie eurofondov a modernizáciu vozového parku, úspešne bojujeme. V rámci posledných dvoch rokov sa nám podarilo dodať v pôvodných cenách a harmonograme 25 nových elektrických jednotiek, ktoré sú nasadzované v Žilinskom, Trenčianskom a Prešovskom kraji. Taktiež začiatkom roka 2022 sa nám v rovnakom duchu podarilo úspešne ukončiť dodávku 5 kusov nových ozubnicových elektrických jednotiek pre potreby prevádzky na tratiach ozubnicovej železnice a tatranských elektrických železníc v regióne Vysokých Tatier. Aktuálne nám beží 5 modernizačných projektov týkajúcich sa nášho vozového parku. Zároveň sa v tejto neľahkej situácii pripravujeme na nový grafikon 2022/2023, ktorý by mal priniesť približne 5 % nárast počtu vypravených vlakov a vlakokilometrov v porovnaní s dneškom. Áno, na niektorých tratiach príde k podstatným zmenám. Samozrejme, ako každý grafikon, ani tento nebude vyhovovať úplne každému cestujúcemu, či samospráve, no na budúci rok opäť plánujeme, ak koronavírus a stav infraštruktúry dovolia, ďalší nárast cestujúcich a tržieb.“

Tabuľka prepravy cestujúcich a tržieb (vrátane vlakov IC) za obdobie jún 2019/2022:

preprava vlakmi ZSSK jún 2019 jún 2022 MRP: 2022/2019 MRP počet prepravných osôb – celkom 6 441 761 6 444 560 0,04 % z toho platiaci cestujúci 3 966 135 4 243 273 6,99 % z toho cestujúci, ktorí využili bezplatnú prepravu 2 475 626 2 201 286 -11,08 %

Pripravované investície do vozidlového parku ZSSK:

35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt (Bdteer)

celkový objem: 31,8 milióna eur

predpokladaná oblasť nasadenia: Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)

podpis zmluvy: 15. 1. 2021

doteraz dodaných: 8 ks

predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

17 ks nových osobných vozňov (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)

celkový objem: 32,98 milióna eur

predpokladaná oblasť nasadenia: Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)

podpis zmluvy: 15. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021

predpokladané dodanie prvých vozňov: 8/2022

predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425

Celkový objem: 3,495 milióna eur

oblasť nasadenia: Vysoké Tatry

podpis ZoD: 4. 10. 2021, účinná od 5. 10. 2021

predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

9 ks elektrických jednotiek à projekt EÚ + vlastné zdroje

Hodnota zákazky: 76 284 000 eur

oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou)

podpis zmluvy: 9. 9. 2021

predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

4 ks elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť)

hodnota zákazky: 76 950 000 eur

oblasť nasadenia: Nové Zámky, Bratislava, Žilina (Bratislava – Žilina, Bratislava – Nové Zámky, Bratislava – Kúty, Kúty – Břeclav, Trnava – Galanta, dočasne Palárikovo – Zvolen – Banská Bystrica)

podpis zmluvy: 16. 12. 2021

predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

Tabuľka prepravy a tržieb ZSSK za roky 2014 – 2022:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 *2022 Tržby z prepravy (tis. €) 89 615 70 218 69 299 80 733 84 330 89 429 45 892 46 524 77 645 Tržby z prepravy/vlakokilometre 2,91 2,2 2,2 2,47 2,51 2,59 1,41 1,37 2,12 Celkový počet prepravených cestujúcich 47 287 894 57 274 910 65 605 732 72 473 077 73 807 854 77 356 524 46 656 059 45 671 949 68 178 739 Platiaci cestujúci 44 573 553 32 657 833 38 923 731 45 720 762 46 514 947 47 798 224 30 985 58 31 703 250 42 245 325 Cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu 2 714 341 24 617 077 26 682 001 26 752 315 27 292 907 29 558 300 15 670 01 13 968 700 25 933 414

*očakávaná skutočnosť prepravných ukazovateľov

Informačný servis