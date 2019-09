Cestovná kancelária Thomas Cook rokuje s akcionármi, bez dohody jej hrozí bankrot

Zadĺžená britská cestovná kancelária Thomas Cook rokuje s akcionármi o možnostiach, ako zabrániť hroziacemu bankrotu firmy.

Informáciu priniesla v nedeľu televízna stanica Sky News, podľa ktorej sa schôdzka koná v londýnskom sídle právnickej firmy Slaughter & May. Spoločnosť Thomas Cook správu nekomentovala.

Žiadosť o štátnu pomoc

Zadlžená britská cestovná kancelária Thomas Cook v sobotu požiadala o štátnu pomoc.

K tomuto kroku pristúpila pod tlakom veriteľských bánk vrátane peňažných ústavov RBS a Lloyds, ktoré trvajú na tom, že firma musí nájsť 200 mil. libier (GBP) pre prípad, že by potrebovala dodatočné peniaze počas zimného obdobia.

Ak Thomas Cook peniaze nezíska, môže sa už tento tento víkend dostať do nútenej správy. Kolaps cestovnej kancelárie by znamenal, že v zahraničí by uviazlo 150 tisíc britských dovolenkárov, informuje portál bbc.com.

Veritelia nechcú rokovať

V júli spoločnosť Thomas Cook vypracovala podnikateľský plán, podľa ktorého potrebuje 900 mil. GBP. Má ich dostať od čínskej spoločnosti Fosun, skupiny veriteľov a niektorých ďalších investorov.

Skupina veriteľských bánk si však potom objednala nezávislé preskúmanie a jej finančný poradca uviedol, že Thomas Cook bude potrebovať dodatočných 200 mil. GBP nad rámec už doteraz požadovaných 900 mil. GBP.

Skupina veriteľov nechce opäť s cestovnou kanceláriou rokovať, ak sa dodatočné fondy nenájdu.

(1 EUR = 0,8823 GBP)