Cestovné poistenie do Chorvátska. Koľko stojí a ako na ňom ušetriť?

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) – Ak chcete na poistke ušetriť, sledujte online a rodinné zľavy a voľte si rozumné pripoistenia. Všímajte si aj výšku aj rozsah poistného krytia, teda čo všetko si pripoisťujete a do akej sumy vám poisťovňa uhradí výšku škody.

Naša najobľúbenejšia dovolenková destinácia pri mori je dlhodobo Chorvátsko. Za ním je s veľkým odstupom Taliansko, Francúzsko, Grécko, Turecko či lacné Bulharsko.

Poistovne.sk preto zisťovali, koľko by stálo cestovné poistenie pre bežnú trojčlennú rodinu (dvaja dospelí a jedno neplnoleté dieťa), na 10 dní v Chorvátsku. V našom modelovom príklade rodina cestuje autom a má záujem o krátkodobé cestovné poistenie, ktoré by obsahovalo poistenie liečebných nákladov, úrazu a pripoistenie batožiny a rekreačných športov. Tiež by malo mať základné asistenčné služby.

Pozn.redakcie: cestovné poistenie za dojednáva na územnú platnosť Európa alebo celý svet. Nezáleží teda, či v rámci Európy vycestujete do Chorvátska, Bulharska, či Talianska. Výška poistenia bude rovnaká.

Ceny sa líšia aj o desiatky eur

Cestovné poistenie pre celú rodinu do Chorvátska vás vyjde na 10 dní od 21 do 93 eur. Rozdiely v cenách poistky medzi jednotlivými poisťovňami aj v rámci jednej poisťovne sú v desiatkach eur.

Ceny sa líšia najmä preto, lebo poisťovne majú rôzne výšky krytia jednotlivých poistných rizík. Napríklad pri liečebných nákladoch je strop krytia v Poštovej poisťovni 60 000 eur, v iných poisťovniach je krytie vyššie ako 100 000 eur. Allianz-Slovenská poisťovňa nemá žiaden limit na krytie liečebných nákladov, čo môže byť výhodné v drahých krajinách ako napríklad USA.

Menší rozsah krytia

V rámci jednej poisťovne môžete na poistke ušetriť, ak si zvolíte vhodný rozsah krytia. Nie vždy potrebujete všetky druhy rizík, ktoré vám poisťovňa ponúka.

Napríklad v AXA poisťovni by naša 3-členná rodina za najdrahší balíček cestovného poistenia Excellent zaplatila 36,8 eur. Ten má vysoký strop krytia až do 20 miliónov eur a navyše obsahuje okrem nami zvolených poistných krytí aj poistenie zodpovednosti za škodu, pátrania a záchrany horskej služby či poistenie právnej ochrany.

Ak nepotrebujete všetky tieto pripoistenia, stačilo by vám v AXA lacnejšie poistenie -Komfort, ktoré nekryje poistenie právnej ochrany a má aj nižšie limity krytia poistenia liečebných nákladov. Ušetrili by ste 10 eur.

Rozdiely v krytí sú medzi drahším a lacnejším poistením aj napríklad pri uhrádzaní zubára v zahraničí. V AXA vám spomenuté drahšie poistenie uhradí zdravotnú starostlivosť do 500 eur. Lacnejšie má limit do 400 eur.

Batožina s limitmi

Podobne by ste mali zvážiť či potrebujete nutne poistenie batožiny. Ak budete na dovolenke v hoteli, ktorého súčasťou je strážené parkovisko, neoplatí sa vám pripoisťovať si batožinu. Hotelové parkoviská sú totiž dobre strážené. Ak parkujete v kempoch či na ulici, toto poistenie sa oplatí viac.

Ak si chcete pripoistiť batožinu, overte si výšku poistného krytia. Napríklad v Groupame v balíku Exclusive je batožina hradená až do 1000 eur. V balíku Standard je strop na 700 eurách.

Poisťovne tiež radia pripoistiť si drahšie veci v kufroch. Napríklad fotoaparáty, kamery, elektroniku v cene nad niekoľko stoviek, samostatne. Viac o poistení elektroniky sme písali v tomto článku.

Online a množstvo

Ušetriť na poistení môžete aj vtedy, ak ho uzatvoríte online či získate rodinnú zľavu prípadne zľavu za vernosť. Tú poisťovne poskytujú, keď u nich máte viacero produktov. Cez internet poisťovne poskytujú zľavy od 5% do 10% a podobne sa pohybujú aj zľavy za viaceré poistné produkty. V rámci marketingových kampaní poisťovne ponúkajú aj výrazne vyššie zľavy pri online poistení.

Usporiť sa dá aj vtedy, keď si cestovné poistenie zakúpite priamo v cestovnej kancelárii. Tá si vie vybaviť v poisťovni množstevnú zľavu. Dajte si však pozor na to, či vám poistka od cestovky vyhovuje a nemá príliš nízke poistné krytie.

Pri výbere predajcu dovolenky by ste mali vedieť, že cestovné kancelárie musia byť zo zákona poistené proti krachu. Naopak cestovné agentúry, ktoré predávajú zájazdy viacerých cestoviek, už poistené byť nemusia.

Cestovné poistenie: územná platnosť Európa, 10 dní, 2 dospelí + 1 dieťa

