Cestovné poistenie sa rozšírilo o krytie ochorenia COVID-19, každá poisťovňa má inú ponuku

Zlepšujúca sa situácia v súvislosti s pandémiou a znovuotvorenie hraníc priniesli opäť možnosť vycestovať do zahraničia na dovolenky. Pred štartom tohtoročnej letnej sezóny sa opäť množia otázky vo veci krytia ochorenia COVID-19 v rámci cestovného poistenia.

Mnohí sa obávajú, že pre chorobu a nariadenú karanténu budú musieť celú dovolenku nečakane zrušiť alebo sa koronavírusom nakazia počas dovolenky v zahraničí, čo skomplikuje ich návrat späť na Slovensko. Na tieto novovzniknuté situácie reagujú aj poisťovne.

Pripoistenie v čase pandémie

„Cestovné poistenie funguje tak, ako doteraz a vzťahuje sa na všetky riziká, ktoré boli súčasťou poistenia aj pred pandémiou, akurát niektoré poisťovne už ponúkajú možnosť pripoistiť si aj náklady, ktoré klientom môžu vzniknúť v súvislosti s ochorením COVID-19,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Štefan Fajnor.

Väčšina poisťovní ich zapracovala podľa Fajnora do svojho poistenia automaticky, niektoré poskytujú COVID ako samostatné pripoistenie.

Allianz má krytie COVID-19

Na pretrvávajúcu celosvetovú pandémiu zareagovala napríklad aj Allianz – Slovenská poisťovňa, ktorá krytie COVID-19 zapracovala do svojich produktov cestovného poistenia.

„Pri tvorbe a úpravách všetkých našich produktov sa snažíme predovšetkým reagovať na potreby našich klientov a na meniace sa podmienky na trhu. Riziká, ktoré sme kedysi nepotrebovali, sú dnes aktuálne a potrebné. Takým je aj koronavírus. Preto sme po novom upravili naše poistné podmienky a v rámci cestovného poistenia sme okrem krytia liečebných nákladov spôsobených pandemickým ochorením v „zelených“ krajinách rozšírili krytie aj o karanténu,“ vysvetľuje viceprezident rezortu produktov a upisovania rizík Allianz – Slovenskej poisťovne Jozef Paška.

Krátkodobé špeciálne pripoistenie

Poisťovňa Generali a Európska cestovná poisťovňa rozšírili krátkodobé cestovné poistenie o špeciálne pripoistenie COVID. Pripoistenie kryje klientov podľa vyjadrení spoločnosti vo všetkých krajinách bez ohľadu na cestovateľský semafor, pričom okrem liečebných nákladov preplatí aj náklady na ubytovanie a nákup nového cestovného lístka v prípade uviaznutia v karanténe.

Klientov kryje aj pred zrušením dovolenky, ak z dôvodu ochorenia COVID-19 cestu neuskutočnia. Nárok na preplatenie nákladov má poškodený klient a aj jeho spolupoistené osoby, s ktorými mal na dovolenku vycestovať.

Uniqa a jej poistenie

Takisto poisťovňa Uniqa rozšírila krytie krátkodobého cestovného poistenia o náklady súvisiace s liečbou ochorenia COVID-19 pre všetky krajiny.

Teda nielen bezpečné, ale aj rizikové. Klienti budú mať zároveň kryté aj náklady na ubytovanie v prípade uviaznutia v karanténe.

Netreba pozerať len na cenu

Pri výbere cestovného poistenia by sme mali podľa Fajnora myslieť na to, že netreba pozerať len na cenu a teda neísť len po najlacnejšej variante, ale všímať si hlavne to, čo dané poistenie obsahuje a zvoliť si rozumný pomer medzi cenou a šírkou poistného krytia.

Každá poisťovňa má rozdiely v ponuke svojho cestovného poistenia, či už ide o cenu, územnú platnosť, limity krytia, ale rozdiely sú aj v tom, čo spadá do poistenia a teda môže byt poistením kryté a čo už nie. Taktiež môže byť rozdiel aj v asistenčných službách.