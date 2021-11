Cestovný ruch u nás krváca, ale Slováci môžu aj počas lockdownu veselo cestovať na dovolenky do zahraničia

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) nie je rád z toho, že počas aktuálneho lockdownu je cestovanie do zahraničia voľnejšie ako na Slovensku.

„Nie som z toho v kontexte podpory lokálneho cestovného ruchu nadšený, ale situácia v okolitých krajinách je paradoxne možno ešte lepšia ako u nás,“ vyhlásil minister dopravy vo štvrtok v živom prenose na sociálnej sieti.

Pobyty na Vianoce a Silvestra

Pred blížiacimi sa Vianocami a Silvestrom si vzhľadom na aktuálnu situáciu netrúfol odporúčať Slovákom, či si majú rezervovať pobyty počas sviatkov koncom tohto roka.

„Asi by to bolo nefér hovoriť, neviem. Môžem prezradiť, že rokovania na vláde boli o tom a odporúčali to aj epidemiológovia, aby sme išli do tvrdého lockdownu pre všetkých a potom otvorili hotely, prevádzky a reštaurácie pre zaočkovaných,“ povedal Doležal.

Uvoľňovanie opatrení pre zaočkovaných

Napriek tomu, že zastáva domáci cestovný ruch, reštaurácie aj hotely, uvedomuje si, že je dôležité, aby boli otvorené, ale vzhľadom na tisíce nakazených denne si to v súčasnosti nevie predstaviť.

„Čo si viem predstaviť, že ak sa budú opatrenia uvoľňovať, tak pre zaočkovaných. Taký je vo vláde prevládajúci názor,“ uviedol minister dopravy. Opatrenia sa podľa neho budú uvoľňovať v závislosti od situácie.

Doležal prezradil, že už druhý rok odkladá silvestrovský pobyt, ktorý mal rezervovaný v jednom slovenskom hoteli. „Sám neviem, či budem môcť ísť. Situácia je nepríjemná, ale ťažkú situáciu majú aj prevádzky, zimné strediská,“ povedal minister s tým, že nevedia, či pre momentálnu situáciu majú zasnežovať, či bude zimná sezóna.