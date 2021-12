7 európskych miest, v ktorých zažijete pravú vianočnú atmosféru

Chytila vás krátko pred koncom roka cestovateľská horúčka? Žiaden problém, máme pre vás riešenie a odhaľujeme niekoľko európskych destinácií, ktoré sa počas adventného obdobia oplatí vidieť!

Krakov: Výlet do poľskej Florencie

„Poľská Florencia“ alebo „Paríž na Visle“: Krakov si tieto ušľachtilé prirovnania nepochybne zaslúži. Niekdajšie hlavné mesto Poľska je krásne počas celého roka, no pod zimnou prikrývkou sa inak rušné mesto ukazuje z úplne inej stránky.

Uličky malebného starého mesta sú tiché, nad Vislou sa vznáša hustá hmla a v meste vládne mystická atmosféra. V období adventu určite nevynechajte tradičný vianočný trh, ktorý sa nachádza na najväčšom európskom stredovekom námestí (Rynek Główny) plnom historických budov, kvalitných reštauráciii a rozmanitých obchodov.

Colmar: Vianočná rozprávka v Alsasku

Ak by sme mali vybrať jedno miesto, ktoré sa v predvianočnom období určite oplatí vidieť, tak by to určite bolo francúzske stredoveké mesto Colmar. Vianočný trh s očarujúcou výzdobou bol na webovej stránke European Best Destination verejnosťou zvolený za tretí najkrajší vianočný trh v Európe, čo hovorí za všetko.

Štvrť „Malé Benátky“ sa v tomto období mení na skutočný raj pre najmenších: deti totižto môžu svoje vianočné priania vhadzovať do Ježiškovej poštovej schránky, v stánkoch si môžu vychutnať lahodný jablkový punč a na kolotočoch zažiť množstvo zábavy.

Benátky: Ničím nerušená romantika

Väčšina turistov navštevuje Benátky na jar alebo koncom leta, no výlet do impozantného lagúnového mesta sa určite oplatí aj v zimných mesiacoch. V tomto období nie sú Benátky preplnené, pred pamiatkami sa netvoria dlhé rady a v reštauráciách vás usadia ihneď.

Okrem toho sa od konca novembra do 6. januára koná tzv. „Inverno Veneziano“ s mnohými podujatiami. Námestie Piazza San Marco osvetľuje veľkolepý vianočný stromček, konajú sa tu vianočné trhy, koncerty a rôzne podujatia pre deti.

Rovaniemi: Tam, kde žije Santa Claus

Tí, ktorí chcú navštíviť Santove oficiálne rodné mesto, by určite mali navštíviť Fínsko. Na polárnom kruhu, neďaleko fínskeho mesta Rovaniemi, sa nachádza vianočná dedina vrátane hlavnej vianočnej pošty, Santoveho sídla a rôznych obchodov. Predovšetkým pre tých najmenších bude návšteva Santa Clausa dojímavým zážitkom, na ktorý tak rýchlo nezabudnú.

V tomto fínskom mestečku môžete taktiež absolvovať vzrušujúcu jazdu na soboch či vydať sa na lov polárnej žiary, pričom pravdepodobnosť, že ju uvidíte, je obzvlásť vysoká. V Laponsku je totiž možné tento prírodný úkaz pozorovať až 200 nocí v roku!

Seiser Alm: Kolíska zimných športov

Či už na lyžiach, bežkách, sánkach alebo pešo: slávne Alpe di Siusi alebo aj Seiser Alm si najlepšie užijete pri aktívnom oddychu! Najväčšia vysokohorská pastvina v Európe s nadmorskou výškou 1800 metrov nad morom je v zimnom období obľúbenou destináciou všetkých nadšencov zimných športov.

Typické drevené chatrče, ktoré vyzerajú akoby boli náhodne roztrúsené po rozsiahlej pahorkatine zdobia do neba týčiace sa zasnežené Dolomity. Vďaka týmto úchvatným výhľadom a ideálnym poveternostným podmienkam si zaiste užijete tie pravé zimné radovánky.

Amsterdam: Benátky severu v žiare svetiel

Keď sneh pokryje strechy budov a kanály sa zmenia na ľadové klziská, Amsterdam naplno ukáže svoje čaro a staré mesto sa stáva motívom pre mnohé vianočné pohľadnice. Svetelné inštalácie festivalu Amsterdam Light Festival každoročne rozžiaria romantické holandské uličky, ktoré môžete obdivovať aj na špeciálnych výletoch loďou.

Las Palmas: Na skok do tepla

Ak neobľubujete nízke teploty, no zároveň si chcete užiť magickú vianočnú atmosféru, Kanárske ostrovy sú pre vás tým správnym riešením. Tie v decembri lákajú návštevníkov príjemnými teplotami okolo 23 stupňov a teplými slnečnými lúčmi. V predvianočnom období stojí za návštevu hlavné mesto Las Palmas, ktoré sa premení na malú vianočnú dedinku s rozprávkovou vianočnou výzdobou. Jednou z hlavných atrakcií je určite betlehem z piesku na pláži Canteras, ktorý tam nájdete počas celého decembra.