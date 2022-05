Česi sa môžu pýšiť novým svetovým rekordom: V Dolnej Morave čoskoro otvoria najdlhší visutý most na svete

V susednom Česku čoskoro pribudne atrakcia plná superlatívov. V Dolnej Morave, obľúbenom stredisku turistiky a zimných športov, sa čoskoro otvorí najdlhší visutý most na svete.

Aj keď severohesenské lyžiarske stredisko Willingen koncom roka 2022 informovalo, že sa so svojím novým 665 metrov dlhým mostom „Skywalk“ stane novým najvyšším visutým mostom na svete, prvenstvo mu pravdepodobne vezme nová atrakcia v susednej Českej republike. Od mája bude v Dolnej Morave verejnosti prístupný most „Sky Bridge 721“, ktorého názov už napovedá, že svojou dĺžkou pokorí ten v Nemecku.

Z jedného štítu na druhý len za pár minút

Stavba vo východočeskej Dolnej Morave sa podľa webovej stránky prevádzkovateľa vo svojom najvyššom bode nachádza 95 metrov nad zemou. Každý, kto sa odváži vkročiť na iba 1,2 metra široký „Sky Bridge 721“ môže prejsť z jedného horského štítu na druhý v nadmorskej výške vyše 1125 metrov nad morom.

„Prechod mostom cez majestátnu dolinu Mlýnskeho potoka ponúka všetkým návštevníkom jedinečnú možnosť dozvedieť sa viac o miestnej krajine a histórii prostredníctvom náučného chodníka Most času,“ uvádza sa na webovej stránke prevádzkovateľa. Visutý most sa navyše nachádza len pár metrov od obľúbeného „Sky Walk“, 55 metrov vysokého točitého dreveného chodníka.

Informácie pre návštevníkov

Presný dátum otvorenia „Sky Bridge 721“ zatiaľ nie je známy, no podľa webovej stránky by mala byť atrakcia verejnosti prístupná od polovice mája. Na most sa podľa webu návštevníci dostanú pomocou sedačkovej lanovky umiestnenej za chatou Slaměnka.

Celý výlet s prechádzkou po moste a následne po interaktívnom náučnom chodníku by mal trvať približne 1,5 hodiny.