Cestujte ekologicky za pomoci týchto jednoduchých tipov

Udržateľný cestovný ruch v časoch klimatickej krízy: Vďaka týmto radám môžete cestovať aspoň o čosi ekologickejšie.

Cestovný ruch celosvetovo prekvitá, no často zabúdame, aký vplyv to môže mať na životné prostredie. Vedci z univerzity v Sydney vypočítali, že globálny cestovný ruch je zodpovedný za osem percent celkových emisií oxidu uhličitého.

Znamená to, že by sme zahraničným dovolenkám mali dať stopku? To určite nie. Otázkou totiž nie je či, ale ako cestovať. Prinášame vám teda zopár odporúčaní, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu na cestách:

1) Radšej jedna dlhá ako mnoho krátkych

Udržateľnosť začína plánovaním dovolenky. Letieť do Milána na dva dni kvôli lacnému hotelu či výhodným letenkám? To by nebol práve zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Každý vzlet a pristátie má totiž na svedomí produkciu veľkého množstva oxidu uhličitého.

Jeden kilometer v lietadle znečisťuje ovzdušie až 30-násobne viac ako jeden kilometer vo vlaku Foto: ilustračné, Getty Images

Navyše, pri takýchto krátkych výletoch je takmer nemožné úplne spoznať a preskúmať danú destináciu. Ak teda plánujete dovolenku do vzdialenejších krajín, je dobré sa riadiť jednoduchým vzorcom: lepšie ísť jedenkrát za 3 týždne než trikrát za 1 týždeň.

2) Radšej bližšie ako ďalej

Od vypuknutia pandémie koronavírusu mnohí objavili čaro dovolenky práve vo svojej domovine, čo podporuje priaznivý vývoj trvalo udržateľného cestovného ruchu. Ak necestujete do príliš vzdialených destinácií, môžete siahnuť po ekologickejších dopravných prostriedkoch a byť tak šetrnejší ku životnému prostrediu.

„Dovolenkové emisie“ môžete znížiť napríklad výberom destinácie v blízkosti vášho domova Foto: ilustračné, Getty Images

3) Lietadlo ako posledná možnosť

Ak je to možné, cestovaniu lietadlom mali by ste sa vyhýbať, keďže ide o najneekologickejší dopravný prostriedok. O čosi lepšou alternatívou je cesta autom, no v ideálnom prípade by ste mali uprednostniť vlak či diaľkový autobus.

Ak je cestovanie lietadlom nevyhnutné, mali by ste uprednostniť priame spoje Foto: ilustračné, Getty Images

V prípade, že plánujete dovolenku vo veľmi vzdialenej krajine a cestovaniu lietadlom sa nedá vyhnúť, mali by ste si kúpiť letenku s priamym spojom. Nielenže sa tým skráti váš let, ale zníži sa aj počet vzletov a pristátí, pri ktorých, ako už bolo spomínané, lietadlo spotrebuje najväčšie množstvo energie.

4) Neplytvajte zdrojmi

Keď ste mimo domova, mali by ste byť ohľaduplní k životnému prostrediu aspoň tak ako doma. V mnohých častiach sveta je voda dnes už vzácnym zdrojom. Skráťte preto svoj čas sprchovania a používajte uteráky opakovane. Mali by ste sa vyhnúť plastovým a iným jednorazovým predmetom a na miestne výlety využívať prostriedky verejnej dopravy či bicykel.

Nezabúdajte sa správať ekologicky ani počas vášho pobytu v hoteli Foto: ilustračné, Getty Images

Taktiež sa nezabúdajte správať ohľaduplne voči miestnym rastlinám a voľne žijúcim zvieratám, a to najmä v senzitívnych ekosystémoch. Postupujte teda podľa pokynov a odporúčaní miestnych obyvateľov. Tí vedia najlepšie, ako sa v danej oblasti správať udržateľne a čomu sa naopak vyhnúť.

5) Cestujte mimo hlavnej sezóny

Mnohých v súčasnej dobe zachvátila túžba cestovať aj preto, že populárne destinácie ako Benátky, Dubrovník či Barcelona ​​nie sú kvôli protiepidemickým opatreniam preplnené turistami.

Masový turizmus prispieva k zvýšeniu spotreby vody, znečistenia ovzdušia a odpadu v turistických destináciách Foto: ilustračné, Getty Images

Nemožno však vylúčiť, že masový turizmus sa do miest skôr či neskôr zase vráti. Ak sa v budúcnosti chcete vyhnúť masám, môžete cestovať proticyklicky. Mimo sezóny je to v mnohých cestovateľských destináciách nielen prázdnejšie, ale aj lacnejšie.