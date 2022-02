Dosť bolo zimy! Nový kurz – smer Dubaj

Kým v našich končinách vládne stále chladné a nie veľmi vľúdne počasie, sú miesta, v ktorých sa miesi príjemná tropická klíma s neopakovateľnou atmosférou hotelov, šumiaceho mora a tej správnej dávky luxusu. Čo viac by ešte mohol Európan od dovolenky chcieť…

Kam nechodí slnko, tam chodí lekár

Stále viac na vlastnej koži pociťujeme, že slnko a jeho teplé lúče sú príjemné nielen na pre naše telo, ale najmä pre našu dušu. A ak ide ruka v ruke s príjemnou atmosférou letoviska, dokonalými službami, šarmantným personálom a štipkou okázalosti a luxusu, naozaj nie je nad čím rozmýšľať. Krajiny s tropickou či subtropickou klímou sú pre našinca balzamom na dušu a v tejto ťažkej dobe je takýto typ oddychu na nezaplatenie. Či už zamierime do bohatého Dubaja, alebo sa necháme rozmaznávať v lone panenskej prírody ostrova Maurícius v zajatí Indického oceánu, všade tam si užijeme slnečných lúčov do sýtosti. Príjemne teplá voda a romantické zátoky, ale tiež dlhé piesočné pláže sú tou najlepšou terapiou pre súčasného človeka. Buďte však obozretní, lebo uprostred raja plynie čas neuveriteľne rýchlo!

Hotel Atlantis The Palm 5*. Pre tých, ktorí čakajú viac

Dokonalá dovolenka sa len málokedy zaobíde bez prvotriednych služieb hotelov. A ak hotel, tak so všetkým, čo k nemu patrí. Ikonická stavba hotela Atlantis The Palm 5* sa už na prvý pohľad vymyká zo štandardu a presne zapadá do luxusného výletného prostredia hlavného mesta Dubaj. Tento rozprávkový hotel je položený len na skok od pláže a vyníma sa nielen vďaka svojej veľkoleposti, ale tiež výnimočnej architektúre a službami, ktoré z neho robia skvost Dubaja. Neuveriteľné množstvo barov, reštaurácií, aquapark alebo veľkolepý svet akvárií nachádzajúcich sa v jeho komplexe mu pokojne môže závidieť nejedno naše mesto či dovolenkový rezort. Apartmány, ale tiež základné izby či izby imperial club poskytujú návštevníkom komfort a nádherné výhľady. Bol by predsa hriech navštíviť takúto prekrásnu krajinu a nevybrať si hotel, ktorý zodpovedá jej bohatstvu a luxusu.

Dovolenka v zahraničí sa za posledné roky stala luxusom. Nie preto, že by na to našinec nemal, ale skôr kvôli nekonečným obmedzeniam a súčasnej neľahkej situácii. Podľa všetkého nám však svitá na lepšie časy a cestovanie by zase mohlo byť to, čo v nás dokáže prebudiť to lepšie a zdravšie ja.

