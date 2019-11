Ekoturizmus ako budúcnosť cestovania

Konzumná spoločnosť, ale aj masový turizmus zanecháva na našej planéte veľké stopy – znečisťovanie ovzdušia a prírodných vodných tokov, erózia pôdy, či narušenie zón, ktoré sú určené pre živočíchy. Z cestovného ruchu sa preto postupne stáva odvetvie, ktoré ohrozuje vzácne prírodné lokality. Našťastie, v posledných rokoch sa pojem ekoturizmu dostáva do čoraz širšieho povedomia ľudí.

Žiť v súlade s prírodou. Nový trend, ktorý očaril aj Slovákov

Ekoturizmus je budúcnosť cestovného ruchu, ktorý by sme si mali všetci osvojiť, prioritou je predovšetkým ochrana životného prostredia.

Ľudstvo si pomaly, ale isto uvedomuje dôsledky zásahov človeka do prírody a krajiny, čoho dôsledkom je množstvo diskusií o globálnom otepľovaní či klimatických zmenách. Podľa definície od The Internacional Ecoturism Society je ekoturiznus „zodpovedné cestovanie do prírodných oblastí, ktoré šetria životné prostredie, udržujú blahobyt miestnych obyvateľov a zahŕňa výklad a vzdelávanie.“ Teória je základ, no dôležitejšie je to, ako sa každý z nás správa – začať preto treba od seba.

Západ slnka na Novom Zélande pixabay.com

V súčasnosti je cestovanie dostupné takmer pre každého. Kto vie, kde hľadať, môže zaplatiť za letenku do exotiky smiešne peniaze. A práve preto je dnes nesmierne dôležité, aby sme nemali negatívny dopad na miesta, do ktorých sa vydáme. Neraz vzniká dopad po službách či atrakciách, ktoré by domáci zrejme nikdy ani neponúkali, keby na nich netlačili cestovné agentúry – ide o rôzne zvieracie atrakcie či výlety do horských kmeňov, v ktorých sa ničí nielen príroda, ale aj miestne kultúry.

Rešpektovanie inej kultúry či životného štýlu je jedným zo základných pilierov ekoturizmu.

Miestna komunita by mala dobre poznať svoje zvyky, tradície a hodnoty, ktoré chce zachovávať. Dôležité je taktiež aj to, aby z cestovného ruchu profitovala aj komunita, nielen nadnárodné korporácie.