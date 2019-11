Ikonická zátoka Maya Bay v Thajsku, bude do roku 2021 zatvorená. Dôvodom je správanie turistov

Jedna z najznámejších pláží v Thajsku zostane kvôli nedbanlivosti turistov zatvorená do roku 2021. Tento čas bude slúžiť na obnovu ekosystému a koralových útesov, ktoré do značnej miery poškodili práve turisti svojim správaním.

Divácky veľmi populárny film Pláž ( The Beach) s Leonardom DiCapriom spôsobil inváziu turistov do oblasti thajkého národného parku Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi. Na ikonickej pláži bolo zničených približne 90% koralov z celej oblasti národného parku.

Minulý rok úradníci zhodnotli, že zátoku Maya Bay na ostrove Phi Phi Leh dočasne zatvoria. Z údajov thajskej turistickej asociácie vyplýva, že do roku 2008 navštevovalo pláž denne cca 180 ľudí, o desať rokov neskôr denná návštevnosť stúpla na 3500 ľudí.

Už minulý rok sa začal odzdravný proces, zameraný predovšetkým na záchranu koralov, nasadilo sa ich už viac než 10. tisíc. Úrady nechcú zátoku otvoriť skôr, pokiaľ sa ekosystém neobnoví. Po obnove a následnom otvorení pláže bude množstvo návštevníkov obmedzené na 1200 turistov denne. Pristúpi sa aj k možnosti vyberania vstupného, ktoré bude dostupné online.