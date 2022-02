Objavte čaro Thajska: Rozprávkový ostrov Koh Samui má každému čo ponúknuť

Ak by existoval raj na zemi, pravdepodobne by to v ňom vyzeralo ako na Koh Samui: Jemné piesočnaté pláže lemované tienistými palmami a výhľad na azúrovo modrý oceán, ktorého trblietavá hladina sa na obzore zdanlivo spája s oblohou. Slnkom zaliaty tropický ostrov v Thajskom zálive láka každoročne množstvo turistov, ktorí túžia po bezstarostnej luxusnej dovolenke v exotike.

Koh Samui je jedným z najobľúbenejších ostrovov v Thajskom zálive. Nachádza sa asi 35 kilometrov od pevniny a je súčasťou súostrovia Samui (Muu Ko Samui), ktoré zahŕňa ďalších 60 ostrovov. S rozlohou 233 kilometrov štvorcových je tretím najväčším ostrovom v Thajsku.

Foto: ilustračné, Getty Images

Thajský ostrov je obľúbený u turistov z celého sveta. Na dovolenku sem chodia rodiny s malými deťmi, ako aj svetobežníci – Koh Samui vie totiž vyjsť v ústrety rôznym požiadavkám a preferenciám. Rozprávkové pláže lemované palmami sú priam ideálnym miestom pre bezstarostnú dovolenku.

Vnútrozemie ostrova sa vyznačuje rozsiahlymi pohoriami, ktoré pre aktívnych dovolenkárov poskytujú perfektné turistické terény. To však nie je ani zďaleka všetko. Koh Samui v sebe ukrýva ešte množstvo čarovných miest, ktoré možno preskúmať. Predstavujeme vám zopár z nich:

1. Národný park Ang Thong

Národný park Ang Thong je skvelým tipom na jednodňový výlet. Chránenú oblasť rozprestierajúcu sa len pár kilometrov na západ od ostrova tvorí 42 ostrovov, na ktorých nájdete zaujímavé vápencové útvary často bizarných tvarov a rozmerov. Vďaka krištáľovo čistej vode a bohatému podmorskému svetu je v parku možné skúsiť potápanie, no v ponuke sú aj výlety na kajaku či kanoe.

Foto: ilustračné, Getty Images

2. Vodopády Na Muang

Vo vnútrozemí rastú tropické pralesy, v ktorých sa ukrývajú majestátne vodopády a mystické chrámy. Fascinujúce prírodné divadlo, najmä v období dažďov, ponúkajú vodopády Na Muang, kde mohutná voda steká po skalných stenách z dobrých dvadsiatich metrov. Dobrou správou je, že sa v nich môžete aj osviežiť – kúpanie na úpätí vodopádov je totiž povolené.

Foto: ilustračné, Getty Images

3. Veľkolepé chrámové komplexy

Pestrofarebné chrámy na treťom najväčšom ostrove Thajska sú rovnako očarujúce ako tamojšia príroda. Medzi najkrajšie a najznámejšie patrí chrám Plai Laem, obrovská socha Budhu Wat Phra Yai a zlatá pagoda Laem Sor Pagoda na najjužnejšom cípe ostrova. Mnoho miestnych obyvateľov sa prichádza na tieto náboženské miesta modliť a meditovať, avšak vítaní sú aj turisti.

Foto: ilustračné, Getty Images

4. Tajomná Budhova záhrada

Ďalším highlightom v srdci Koh Samui je Tajomná Budhova záhrada uprostred džungle, známa aj ako „Tarnim & Magic Garden“. Aj keď dvojhodinová jazda po hrboľatých cestách nie je pre slabé žalúdky, stojí určite za to – najmä v skorých ranných hodinách. Záhrada s množstvom kamenných sôch, ktoré tu kedysi vytesal miestny mních a vytvoril z nich celý park, dýcha mystickou atmosférou, ktorú musíte zažiť na vlastnej koži.

Foto: ilustračné, Getty Images

Kedy a ako cestovať?

V zásade možno Koh Samui vnímať ako celoročnú destináciu. Najlepšie poveternostné podmienky panujú od januára do septembra, no v období od marca do júla rátajte s teplotami až do 40° Celzia. V mesiacoch október a november však pretrváva obdobie dažďov, čo znamená, že týmto mesiacom by ste sa pri plánovaní termínu dovolenky radšej mali vyvarovať.

Ostrov Koh Samui disponuje vlastným letiskom, na ktoré počas hlavnej sezóny denne premávajú priame lety z letiska Bangkok Suvarnabhumi. Prípadne majú cestujúci možnosť využiť aj trajekt. Do hlavného mesta ostrova Ban Na Thon premávajú lode z thajskej pevniny, ale i zo susedných ostrovov.