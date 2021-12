Maldivy: Zimná dovolenka v destinácii snov, v ktorej bezpečnosť je na prvom mieste

Od romantického miesta ideálneho na strávenie medových týždňov, cez uvoľnenú atmosféru pre rodinný výlet, až po možnosť zažiť vzrušujúce dobrodružstvá. Maldivy majú každému čo ponúknuť. A to aj v čase pandémie.

Koralové atoly lemované snehovo bielym pieskom, číre tyrkysové more ukrývajúce pestrý podmorský svet či palmové listy kníšuce sa do rytmu oceánskeho vánku, ktorý vás príjemne schladí počas horúcich dní.

Aj takto by sa dali charakterizovať Maldivy. Tisícky malých ostrovov roztrúsených po Arabskom mori sa za posledné roky stali symbolom rozprávkovej tropickej idylky.

Dnes má táto krajina vyše 100 letovísk roztrúsených na viac ako 1200 ostrovoch s množstvom luxusných rezortov, ktoré dokážu vyhovieť najrôznejším preferenciám a rozpočtom, vďaka čomu je táto dovolenková destinácia omnoho dostupnejšia.

Preskúmajte pestrý podmorský svet

Široká ponuka vodných športov na Maldivách je lákadlom pre mnohých cestovateľov z rôznych kútov sveta. Vyskúšať si môžete napríklad vodné lyžovanie, wakeboarding, jazdu na rýchlostnych člnoch, fun tubes, mono lyžovanie, kitesurfing či jazdu na vodných skútroch.

Medzi turistami však ku najobľúbenejším vodným športom bezpochyby patrí potápanie. Väčšina rezortov má svoje vlastné útesy, čo znamená, že môžete ľahko vyplávať z vlastnej vily a smelo preskúmavať dno oceánov.

V niektorých rezortoch vás dokonca zavedú aj na niektoré z najlepších miest na šnorchlovanie v okolí. Vďaka krištáľovo čistej vode budete môcť dokonale pozorovať tie najkrajšie druhy rýb, koralov a iných lastúrnikov.

Foto: ilustračné, Getty Images

Výlet do hlavného mesta

V hlavnom meste Maldív, Malé, veľa turistov nenájdete. Je samozrejme pochopiteľné, že návštevníci tohto súostrovia merajú dlhú cestu predovšetkým kvôli krásnym plážam a ničím nerušenému oddychu.

Ak sa však už ocitnete na Maldivách, mali by ste využiť túto šancu a nahliadnuť do života obyvateľov ostrovnej republiky. Na miestnych trhoch či v tradičných reštauráciách budete mať možnosť spoznať pravú maldivskú kultúru, ktorú si určite zamilujete.

Navyše si na takýto výlet stačí vyhradiť iba pol dňa, keďže Malé je veľmi kompaktné mestečko a pešo ho obídete pomerne rýchlo. Určite však stojí za to.

Foto: ilustračné, Getty Images

Adoptujte si koraly

Na maldivskom súostroví už niekoľko rokov prebieha kampaň s názvom „Adoptuj si koral“, ktorá umožňuje dovolenkovým hosťom osvojiť si novo vysadené úlomky koralov. Motívom tejto kampane bol klimatický fenomén El Niño, ktorý zapríčinil vyhynutie 98 percent koralov na Maldivách.

„Adoptívni rodičia“ koralov si prakticky vysádzajú vlastné koraly a každých šesť mesiacov dostanú e-mail, v ktorom sú informovaní o ich stave. Okrem finančného príspevku si ich v podmorskom svete môžu aj osobne pozrieť v sprievode skúseného morského biológa.

Foto: ilustračné, Getty Images

Tipy pre „prvodovolenkárov“

Na Maldivách vo všeobecnosti pretrváva slnečné počasie po celý rok, s teplotami v rozmedzí od 23 do 32 stupňov Celzia. Za najlepšie mesiace vhodné na dovolenku sa považuje obdobie od novembra do apríla, keďže od mája do októbra je obdobie monzúnov.

To, že ste si rezervovali pobyt v decembri, vám však nezaručuje slnečné počasie počas celej dovolenky. Dôvodom nepredvídateľného počasia na Maldivách je poloha tohto ostrovného štátu. Keďže ste blízko rovníka, existuje veľká pravdepodobnosť, že vás prepadnú silné tropické dažde. Tie však zvyčajne zmiznú tak rýchlo, ako aj prišli.

Foto: ilustračné, Getty Images

Spáleniny od slnka vám dokážu poriadne znepríjemniť dovolenku. O to viac, ak sa nachádzate v trópoch s ostrými slnečnými lúčmi. Nezabúdajte preto na opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom, aby vám výlet snov nepokazil spálený chrbát.

Ďalšia vec, ktorú by ste si mali určite zbaliť, je obuv do vody. Pri toľkých koraloch by vám jeden chybný krok mohol spôsobiť vážne poranenie.

Bezpečné aj v čase pandémie

Všetci cestujúci, vrátane zaočkovaných osôb, musia predložiť potvrdenie o negatívnom PCR teste vykonanom 96 hodín pred odchodom, na ktorom je jasne uvedený názov a adresa laboratória, ako aj dátum odobratia vzorky.

Výsledok je potrebné priložiť k formuláru Health declaration form, ktorý je potrebné odoslať online do 24 hodín pred príchodom.

Vyše 80 percentná zaočkovanosť v tejto destinácii zaručuje maximálne bezpečnú dovolenku s minimálnym rizikom nákazy COVID-19. Keďže hlavná sezóna je už v plnom prúde, výlet na Maldivy vám ponúka šancu zažiť skutočný raj a uniknúť z každodennej reality, aj keď len na malú chvíľu.