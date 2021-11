Manažér Jaro Rataj: Turizmus potrebuje jasnú stratégiu (rozhovor)

Turizmus zažíva už takmer dva roky neľahké obdobie. Od vypuknutia pandémie koronavírusu sú hotelierstvo a gastronómia opätovne zaraďované medzi vysoko rizikové odvetvia, a tak musia zápasiť s nedostatkom financií, pracovnej sily či hostí.

O tom, prečo je koronakríza pre cestovný ruch devastačná, či sa s nedostatkom pracovných síl v gastrosektore dá niečo robiť a aké sú vyhliadky do budúcnosti sme sa porozprávali so skúseným manažérom a odborníkom na turizmus, Dr. Jarom Ratajom:

Keď na prelome februára a marca 2020 vypukla v Európe pandémia COVID-19, celý svet sa zastavil. Prísny lockdown, zatvorené prevádzky, rastúca neistota… Ako ste toto obdobie prežili Vy?

Bol to, prirodzene, šok aj pre mňa. Chválabohu som aj krízový manažér, a tak som sa snažil zachovať chladnú hlavu a nezblázniť sa z toho (smiech). V prvej vlne som dal dokopy tím odborníkov za účelom pomôcť hotelierom a gastronómom v Južnom Tirolsku.

Projekt sa volal Restart Your Business a mal veľmi dobrý ohlas, keďže sme na základe informácii zo Šanghaja, Singapuru a Ameriky zostavili informácie a potrebné opatrenia, ktoré oni už pred nami absolvovali, takže mali už určité skúsenosti. Chýbali nám však informácie zo strany štátu, ktorý reagoval na začiatku dosť chaoticky. Myslím si, že na Slovensku to nebolo inak.

Foto: Alessandro Bassan

Čomu sa venujete momentálne?

Momentálne som na voľnej nohe a mám svojich klientov najmä v Taliansku a Rakúsku. Sú to buď celkom nové hotely, ktoré potrebujú pomoc v stratégii a marketingu, alebo už etablované hotely a rezorty, ktoré potrebujú nové impulzy v marketingu, employer brandigu, ako aj pomoc pri tvorbe svojej značky. Veľmi ma teší najmä spolupráca s Bonfanti Design Hotel, ktorému šéfuje ambiciózny riaditeľ zo Slovenska Ján Vlasák, ktorého, ako aj rodinu Bonfanti, podporujem a sprevádzam v brandovej a marketingovej stratégii.

Foto: Bonfanti Design Hotel

V minulosti ste však pôsobili v prestížnom rakúskom rezorte, ktorému sa pod Vaším vedením mimoriadne darilo. Prečo ste sa teda rozhodli odísť z operatívy?

Z postu generálneho riaditeľa jedného z najväčších rezortov Rakúska som odišiel po piatich rokoch. V rezorte sa mi podarilo dosiahnuť všetky méty – zvýšili sme obsadenosť, priniesli sme internacionálnu klientelu, pozdvihli sme úroveň služieb a dosiahli spokojnosť klientov atď.

Bolo mi veľmi ľúto opustiť zabehnutý rezort a najmä svojich zamestnancov, ktorí doslova a do písmena zdieľali moju filozofiu radosti, profesionality a starostlivosti o zákazníka na 100 %. Myslím si však, že manažér by po 5 rokoch mal jednoducho zmeniť prostredie, aby sa posúval ďalej, aby nestagnoval a najmä aby prijal ďalšie výzvy.

Foto: Jaro Rataj

Vráťme sa späť ku pretrvávajúcej pandemickej kríze. Zatiaľ čo sa iné prevádzky dokázali ako-tak zotaviť z niekoľkonásobných lockdownov a iných obmedzení, hotely a reštaurácie sú stále v červených číslach a doslova volajú o pomoc. Prečo má koronakríza na toto odvetvie taký negatívny dopad?

Hotelierstvo je o ľuďoch, osobných kontaktoch, úsmevoch, sympatiách a o kvalitných službách. Gastronómia ani hotelierstvo sa nedajú realizovať z home officu. Dovolím si tvrdiť, že turizmus utrpel počas pandémie zo všetkých odvetví asi najviac. Zatvorené prevádzky, strata istoty, strata dôvery zamestnancov, poškodený imidž hotelov a reštaurácii, ktoré boli označované za miesta s vysokou mierou nákazy, nedostatočná podpora zo strany štátu atď. Hotel je ako živý organizmus, má srdce a dušu.

Ani sa nečudujem, keď sú v hlavnej sezóne hotely poloprázdne, pretože to nie je fabrika, kde spustia stroj a výroba pokračuje. V turizme pracujeme s ľuďmi a pre ľudí. Je to oveľa zložitejší proces. Žiaľ, boli sme svedkami toho, ako celé naše odvetvie dostalo červenú kartu. Značka a dôvera zákazníkov sa budujú dlho, no môžu sa veľmi rýchlo zničiť. Myslím si, že potrvá niekoľko rokov, kým sa vrátime do čísel z roku 2019.

Foto: Grandhotel Cavallino Bianco

Trúfnete si povedať, kedy sa cestovný ruch vráti späť do starých koľají?

Odborníci hovoria, že až v roku 2024 by sme sa mohli dostať do predpandemických čísel, a to samozrejme za predpokladu, že nebudeme mať dvakrát v roku dvoj- či trojmesačný lockdown. Opatrenia na hraniciach a reštrikcie určite nepomáhajú rozvoju cestovania a turizmu. Vlády jednotlivých štátov by mali mať jasnú predstavu fungovania a podpory turizmu v nasledujúcich rokoch. Na Slovensku mi však momentálne chýba jasná vízia a smerovanie v oblasti cestovného ruchu, nehovoriac o podpore malých podnikateľov.

V súčasnosti zažíva odvetvie cestovného ruchu značnú zamestnaneckú krízu. V čom tkvie hlavný problém?

Medzi rakúskymi hoteliermi sa v ostatnom čase hovorí, že je jednoduchšie získať nového hosťa ako nového zamestnanca. Problémy so zamestnancami tu už boli pred covidom, avšak pandémia to ešte viac urýchlila a prehĺbila zamestnaneckú krízu. Hotely a reštaurácie sa stali neistými zamestnávateľmi, keďže ich zo dňa na deň zatvorili a veľa ľudí prišlo aj o prácu. Práca v turizme je pre mladých ľudí málo lukratívna, a preto work-life balance je obrovskou výzvou pre všetkých zamestnávateľov v cestovnom ruchu.

Foto: Jaro Rataj

V médiách už odznelo množstvo príbehov úspešných šéfkuchárov či skúsených someliérov, ktorí práve počas pandémie odišli z tohto odvetvia a úplne zmenili svoje zameranie. Aké opatrenia by ste navrhli na prilákanie pracovných síl do gastrosektora?

V každej a jednej prevádzke bude fluktuácia závisieť od firemnej kultúry a líderských schopností jednotlivých manažérov. Som toho názoru, že mileniáli a mladí ľudia si vyžadujú iný štýl líderstva. Potrebujú napríklad pravidelný feedback na svoju prácu, koučing, nové výzvy a nie len direktívne rozkazovanie.

Podporu očakávam práve aj zo strany štátu formou daňových zvýhodnení pre ľudí pracujúcich v turizme, najmä cez víkendy, kedy všetci majú voľno a chcú byť obslúžení a dopriať si dobré jedlo či wellness pobyt. V turizme je nutné prinášať nové modely zamestnávania, aby sme do tejto sféry dostali kvalitných, šikovných a jazykovo zdatných ľudí, ktorí budú dobre ohodnotení a budú mať vážené miesto v spoločnosti, pretože túto prácu nemôže robiť hocikto. Táto práca si vyžaduje srdce a „passion“ – zanietenie, keďže ku kvalite v turizme patrí, ako som spomenul, nezabudnuteľná emócia.

Foto: Jaro Rataj