Mount Everest: Najvyšší ľadovec sveta sa pravdepodobne do roku 2050 úplne roztopí, hovorí štúdia

Klimatické zmeny dorazili na už aj na „strechu sveta“: Na najvyššie položenom ľadovci najvyššej hory sveta Mount Everest každý rok ubúda z ľadovej pokrývky. Dokazuje to nová štúdia, v rámci ktorej vedci z ľadovca odobrali desať metrov hlboké ľadové jadro.

V štúdii publikovanej v časopise Nature Portfolio Climate and Atmospheric Research vedci zistili, že priesmyk South Col, ktorým horolezci prechádzajú ku vrcholu hory Mount Everest, stratil od 90. rokov približne polovicu svojej hmotnosti v dôsledku stúpajúcich teplôt v tejto oblasti. Následok? Ľadovec by mohol úplne zmiznúť do roku 2050.

Mimoriadna výprava v extrémnych podmienkach

Tieto zistenia sú výsledkom expedície National Geographic a Rolex Perpetual Planet Everest na južnú stenu Mount Everestu v roku 2019, na ktorej sa zišlo 34 vedcov z celého sveta, ako aj niekoľkých himalájskych šerpov.

Expedícia bola mimoriadnym počinom: Okrem vŕtania ľadovcového jadra boli zorganizované aj odbery biologických vzoriek, vytvorené mapy s vysokým rozlíšením a taktiež bola skúmaná kvalita vody ľadovca Everest. Tím tiež nainštaloval päť meteostaníc, z toho dve na najvyššie položené miesta na svete.

Tím vedcov a himalájskych šeropv pri ťažbe najvyššieho ľadového jadra, aké sa kedy podarilo vyvŕtať Foto: National Geographic

„Keďže v extrémnych nadmorských výškach je oveľa chladnejšie, jedna z otázok, ktoré sme si kládli, bola: Topia sa vôbec ľadovce v najvyšších polohách Everestu, keď sa nachádzajú v nadmorskej výške okolo 8000 metrov nad morom?“, uviedol pre portál National Geographic Paul Mayewski, glaciológ a riaditeľ Inštitútu pre zmenu klímy na Univerzite v Maine.

Štúdia priniesla šokujúce výsledky

Rozhodujúcou súčasťou výskumov bolo odstránenie valcového ľadového jadra z ľadovca – v nadmorskej výške, ktorá bola o viac ako 1000 metrov vyššia ako doposiaľ najvyššie odobratá vzorka. Vŕtacie zariadenie pritom muselo byť čo najľahšie, aby ho bolo možné vyniesť na horu ručne a pracovať s ním v riedkom vzduchu.

Výsledky vedcov šokovali. Analýza 10 metrov hlbokého ľadového jadra pomocou rádiokarbónového datovania odhalila, že ľad na povrchu bol takmer 2000 rokov starý. To znamená, že akýkoľvek ľad, ktorý sa usadil na ľadovci za posledné dve tisícročia, jednoducho zmizol.

Paul Mayewski so vzorkou ľadového jadra odobraného zo základne Everest. Foto: National Geographic

Na základe iných meraní úbytku ľadu v dôsledku otepľovania na iných miestach v Himalájach vedci dospeli k záveru, že proces masívneho úbytku ľadu sa začal už v 90. rokoch minulého storočia. Ak bude miera straty ľadu pokračovať touto konštantnou rýchlosťou, ľadovec South Col pravdepodobne zmizne v priebehu niekoľkých desaťročí.

Prečo sa ľad topí?

Vedci vysvetľujú zmršťovanie ľadu takto: Na Evereste ho do značnej miery urýchľuje sublimácia – proces, pri ktorom sa látka mení z pevného skupenstva priamo na plynný agregát bez toho, aby sa rozložila na kvapalné skupenstvo.

Ľad a sneh sa teda jednoducho vyparia bez toho, aby sa najprv zmenili na vodu. Sublimácia je bežná v chladnom a suchom podnebí, najmä v extrémnych nadmorských výškach s množstvom slnečného svetla a silným vetrom – rovnako ako na južnej strane Mount Everestu. Najhoršia je situácia na ľadovci South Col, pretože tam zmizla z povrchu ľadovca takmer všetka snehová pokrývka.

Fľaštičky obsahujúce vzorky roztopeného ľadovcového ľadu z kúskov všetkých ľadových jadier odobratých z Everestu. Kvapalina sa chemicky analyzovala. Foto: National Geographic

Pre Mayewského je jedna vec istá: Výsledky štúdie na Evereste sa zhodujú so stále rastúcim množstvom dôkazov, že zmena klímy teraz dorazila už aj do najodľahlejších oblastí sveta.

„Najvyššie položený ľadovec na najvyššej hore sveta stráca ľad v rekordnom čase. To by mal byť pre nás poriadny budíček,“ poznamenal.

Zdroj: nationalgeographic.com