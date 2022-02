Nadšenci umenia a histórie pozor: Tieto nové špičkové múzeá sa otvárajú v roku 2022

V roku 2022 po prvýkrát otvorí svoje brány celý rad múzeí po celom svete. Tu je výber tých najzaujímavejších:

Maison Gainsbourg Paríž, Francúzsko

Parížsky mestský dom, v ktorom žil slávny (a kontroverzný) francúzsky spevák Serge Gainsbourg, je od jeho smrti v roku 1991 verejnosti neprístupný. Už túto jar sa však má otvoriť ako múzeum, ktoré bude venované jeho životu a umeleckému prínosu. Hlavnou atrakciou bude určite Gainsbourgská povestná excentrická obývačka s klavírom, art deco barom a rozsiahlou zbierkou sôch.

Nasjonalmuseet, Oslo, Nórsko

Tento rok sa na pobreží v Osle otvorí Nórske národné múzeum, čím sa stane najväčším múzeom v severských krajinách. Zbierka múzea obsahuje 100 000 predmetov, pričom medzi najvýznamnejšie patrí nórsky baldisholský gobelín a séria malieb flámskych krajiniek z nizozemského „Zlatého veku“. Výnimočnou črtou novej budovy je však „Svetelná sála“ v hornej časti múzea, ktorá ponúka skutočne oslnivé prostredie pre mnohé majstrovské diela.

Art Gallery of New South Wales, Sydney, Austrália

Rozšírenie Art Gallery of New South Wales stálo neuveriteľných 247 miliónov austrálskych dolárov, čo je v prepočte zhruba 155 miliónov eur. Návštevníci vstupujú do budovy cez obrovskú sklenenú fasádu, ktorá visí nad dvoma ropnými nádržami z čias druhej svetovej vojny. Nové priestory galérie obsahujú zbierky umelcov z domorodých kmeňov. Vďaka zeleným strechám, zachytávaniu dažďovej vody a solárnym panelom patrí múzeum k najekologickejším budovám v Austrálii.

Hong Kong Palace Museum, Hongkong, Čína

Hongkongské palácové múzeum, ktoré by malo byť otvorené v júli 2022, ukrýva deväť galérií plných vzácnych kníh, tradičnej kaligrafie a cisárskych pokladov zapožičaných zo Zakázaného mesta v Pekingu. Je tiež vhodný pre rodiny: komplex bude obsahovať vzdelávacie priestory, detské kútiky a interaktívne hry navrhnuté špeciálne pre deti. Svoju prvú medzinárodnú spoluprácu má pritom nadviazať so svetoznámym Louvrom.

Istanbul Modern, Istanbul, Turecko

Istanbulské múzeum moderného umenia Istanbul Modern bolo ikonou nábrežia Karakoy až dokým sa dočasne nepresťahovalo do nového, modernejšieho komplexu navrhnutého legendárnym architektom Renzom Pianom. Návrat múzea má teraz oživiť časť pobrežia, na ktorom bol nedávno otvorený aj luxusný komplex Galataport s pešou promenádou, množstvom obchodov a reštaurácií. V budove múzea sa okrem iného má nachádzať aj knižnica, kino či dizajnový obchod.

Grand Egypt Museum, Gíza, Egypt

Keď sa Grand Egypt Museum otvorí v novembri 2022, stane sa celosvetovo najväčším múzeom venujúcim sa jedinej civilizácii. Nachádza sa v Gíze, v bezprostrednej blízkosti veľkých pyramíd, čo je asi 40 minút jazdy od hlavného mesta Káhira. Na rotujúcej expozícii múzea bude vystavených asi 50 000 artefaktov, ale čo je najdôležitejšie, všetkých 5 000 kusov pokladu faraóna Tutanchamóna od jeho objavenia bude prvýkrát vystavených na jednom mieste.