Nemecko láka turistov na novú atrakciu. Stavia najdlhší visutý most na svete

Má merať 665 metrov a svojou dĺžkou pokoriť doteraz najdlhší visutý most pre chodcov v Portugalsku. Skywalk, ako sa má most volať, má turistov prilákať do Willingenu na severe Hesenska.

V severohesenskom lyžiarskom stredisku Willingen by mala čoskoro pribudnúť nová turistická atrakcia. Miestna samospráva plánuje postaviť most dlhý 665 metrov, ktorý bude visieť vo výške 100 metrov nad zemou.

Ako oznámila Turistická informačná kancelária Willingen, po trojročnom schvaľovacom procese bolo konečne udelené stavebné povolenie pre údajne najdlhší visutý most pre chodcov na svete.

Portugalsko príde o svoje prvenstvo

Podľa turistickej informačnej kancelárie by sa teraz malo začať s prvými stavebnými prácami. Skywalk, ktorý má vážiť 125 ton, by mal byť hotový po ôsmich mesiacoch výstavby, teda na jeseň 2022.

Samospráva do projektu investuje štyri milióny eur. Visutý most má prilákať nových návštevníkov a obohatiť obľúbenú turistickú a lyžiarsku oblasť o novú dobrodružnú atrakciu.

Na most široký 1,30 metra bude po jeho dokončení môcť vstúpiť až 700 ľudí súčasne. Skywalk so svojou dĺžkou 665 metrov tak prekoná doteraz najdlhší visutý most na svete „516 Arouca“ v Portugalsku s dĺžkou 516 metrov.