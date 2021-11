Nový dizajnový hotel v srdci Dolomít, ktorý si okamžite zamilujete

Južné Tirolsko, známe predovšetkým svojimi majestátnymi vrcholmi, zelenými pasienkami a horskými jazerami, je skutočným rajom na zemi. V samom srdci tejto krásy, v malej dedinke Chienes, sa nachádza nový hotel Bonfanti Design Hotel, ktorý vás očarí elegantným dizajnom a prvotriednou kuchyňou.

Príbeh tohto hotela sa začal písať okolo roku 2019, kedy sa do tejto časti severného Talianska zamilovala známa milánska rodina Bonfanti a rozhodla sa kúpiť starší hotel v tirolskom štýle. Pôvodný hotel Rastbichler prešiel postupne kompletnou rekonštrukciou a pristavila sa nová hotelová časť.

Luxus a komfort v jednom

Moderný taliansky dizajn tohto zaujímavého hotelového produktu je neprehliadnuteľný. Skúsení odborníci z Milána definujú dizajn hotela Bonfanti ako „soft design“, teda moderný, komfortný a minimalistický. Vo svojich návrhoch preferujú prírodné materiály ako drevo a kov. Jednoducho povedané, v interiéri hotela cítiť taliansky šarm a eleganciu.

Hotelové izby boli navrhnuté tak, aby hosť nemal pocit stiesnenosti, a preto rozloha izieb s výmerou od 22 do 80 metrov štvorcových zabezpečí dovolenkárom dostatočný komfort. Nové exkluzívne izby „Design Room Lux“ a „King Royal Design Suite“ s nádherným výhľadom na les uspokoja aj toho najnáročnejšieho hosťa. Architekti kládli veľký dôraz na izoláciu hluku a dizajnéri zase na všetko, čo súvisí s vysokým spánkovým komfortom.

Foto: Alessandro Bassan

Lyžiari si prídu na svoje

Bonfanti Design Hotel sa nachádza v bezprostrednej blízkosti vychýreného lyžiarskeho strediska Kronplatz – Dolomiti Superski s viac než 1200 km zjazdoviek. Pre svojich hostí hotel ponúka luxusný Mercedes shuttle bus, ktorým ich pohodlne prepraví priamo do lyžiarskeho raja.

V hoteli sa taktiež nachádza lyžiarska miestnosť, ktorú ocenia hlavne milovníci tohto športu. V nej si totižto môžu po výdatnej lyžovačke nechať vyhriať svoje lyžiarky, aby do nich nasledujúci deň mohli vkĺznuť ako do teplých papúč.

Foto: Alessandro Bassan

Nezabudnuteľný kulinársky zážitok

V tomto hoteli sa prelína lahodná talianska kuchyňa s tradičnými tirolskými špecialitami. Raz v týždni pripravuje famózny šéfkuchár Maurizio Lauriola kvalitné čerstvé ryby z Talianska, utorky zase patria tirolským delikatesám a iné fantastické kulinárske výtvory mladého talentovaného kuchára z Apúlie čakajú na hostí v ostatné dni v týždni.

Samozrejme nemožno opomenúť ani bohatý raňajkový bufet s domácky vyrábanými marmeládami, múčnikmi, čerstvými ovocnými šťavami a rozmanitými druhmi talianskych salám a syrov. Priestranná, moderná jedáleň s veľkolepou terasou a presklenou stenou, tzv. „show cooking“, umožní hosťovi naživo sledovať kulinárske umenie famózneho kuchára Maurizia a jeho tímu. Obedovať je možné formou a lá carte, prípadne sa núka možnosť ochutnať vybrané špeciality v novom bistre v čase od 15.30-19.00.

Foto: Alessandro Bassan

O celodenný program je postarané

Nový lounge bar s krbom patrí nezabudnuteľným večerným chvíľam, kde si v pohodlí môžete vychutnať obľúbenú cigaru, pohár whisky alebo koňaku. Hotel ponúka aj veľkolepú herňu pre deti. Novinkou je nový saunový svet s tromi novými oddeleniami a beauty salónom. Medzi saunové novinky patrí bio-sauna, senné, infračervené a parné sauny.

Vo wellness zóne je hosťom k dispozícii aj vírivka a tiež celoročne vyhrievaný vonkajší bazén. Po výdatnom saunovaní sa hostia môžu schladiť v absolútnej vychytávke wellness časti – snežnej miestnosti. V lete zase nájdu príjemné osvieženie v prírodnom jazierku.

Foto: Alessandro Bassan

Keď Slovák šéfuje Talianom

O hotelových hostí a zamestnancov sa stará „pán domu”, riaditeľ Ján Vlasák. Vďaka perfektnej taliančine a talianskemu imidžu by ste netipovali, že ide o Slováka. Ján je v Taliansku už ako doma a bohaté skúseností z oblasti hotelierstva a sveta somelierov ho predurčili na dráhu talianskeho hoteliera.

Bonfanti Design Hotel spoluprojektoval od samého začiatku a pozná ho do posledného detailu. V súčasnej pandemickej dobe aj on bojuje o každého klienta a verí, že dodržiavaním pravidiel, ktoré sú v krajine optimálne nastavené sa oblasť gastra a hotelierstva opäť vráti do starých dobrých koľají.

Foto: Alessandro Bassan

Tento článok vznikol v spolupráci s Bonfanti Design Hotel.