Od Talianska až po Čínu: 9 výnimočných wellness oáz po celom svete

Či už je to fínska sauna, klasické termálne kúpele, masáže alebo bazén s nádherným výhľadom – wellness oázy po celom svete pozývajú zabudnúť na každodenné starosti a dopriať telu, ale i duši kvalitný odpočinok. Predstavujeme vám výber najlepších kúpeľov a wellness hotelov sveta.

Tatoi Club – Atény

Na úpätí pohoria Parintha sa kúpele Tatoi Club nesú v duchu Platónovej filozofie, ktorá hovorí, že človek môže byť zdravý len vtedy, ak sú zdravé všetky jeho časti. Koncept je založený na piatich princípoch: zdravá výživa, duševná stimulácia, pohyb, blízkosť prírody a spoločenstvo. Na hostí čaká holistická kuchyňa s množstvom zdravých jedál, joga v bylinkovej záhrade, relax v parnej saune a mnoho ďalšieho. Návštevníci sa môžu taktiež zúčastniť umeleckých prednášok a absolvovať kurzy varenia.

Monastero Santa Rosa – Conca dei Marini

Za zrodom Monastero Santa Rosa, jedného z najexkluzívnejších a najluxusnejších hotelov v blízkosti známeho talianskeho pobrežia Amalfi, stojí Američanka Bianca Sharma, ktorá kúpila obrovský kláštor na vrchole útesu po tom, čo ho špehovala z lode. Nádherné terasovité záhrady s romantickými zákutiami, vyhrievaný „infinity“ bazén s panoramatickým výhľadom, každodenné delikatesy pripravované z tých najkvalitnejších surovín či lekcie jogy pri východe slnka. Monastero Santa Rosa je skrátka splneným snom každého, kto vyhľadáva dokonalý relax na vysokej úrovni.

Kúpele Gellért – Budapešť

Hlavné mesto Maďarska sa môže pýšiť dlhou kúpeľnou tradíciou. K snáď najznámejším kúpeľom v Budapešti patria kúpele Gellért postavené v secesnom štýle. Vonkajší bazén orámovaný stenami zdobenými mozaikami bol otvorený v roku 1927 a bol prvým bazénom s vlnobitím na svete. Okrem bohatého vybavenia s tromi vonkajšími a desiatimi vnútornými bazénmi (26 až 38°C) je k dispozícii široká škála liečebných procedúr, akými sú bahenné zábaly, podvodný trakčný kúpeľ, uhličitý kúpeľ, subaquálna masáž, elektroliečba a mnoho ďalších.

Coqui Coqui Coba – Cobá

Uprostred divokej džungle v meste Coba leží Coqui Coqui Residence & Spa – kúpeľná rezidencia, ktorá ponúka jedinečný relaxačný zážitok a umožňuje sa plne ponoriť do magickej atmosféry tohto tajomného miesta. Kúpele s bazénom nie sú otvorené len pre hotelových hostí, ale aj pre turistov, ktorí si chcú dopriať oddychový wellness deň s výhľadom na mayské ruiny. Návštevníci si môžu vychutnať kúpele v kokosovom mlieku a lupeňoch ruží, ale i iné procedúry nesúce sa v duchu tradícií Yucatánu.

The Well – New York

Na ploche 1672 metrov štvorcových môžete z každodenného zhonu uniknúť do luxusných kúpeľov The Well uprostred Manhattanu. Či už ide o návštevu sauny, parného kúpeľa, masáže, jogu alebo meditáciu – návštevníci majú na výber celý rad wellness procedúr. The Well je navrhnutý tak, aby hostia našli všetko pod jednou strechou, a preto je v ponuke aj výživové poradenstvo či lekárske služby.

Miramonti Boutique Hotel – Hafling

Milovníci prírody a wellnessu si na horskom masíve v talianskom mestečku Hafling prídu na svoje. Tridsať hektárov zmiešaného lesa a výhľad na okolité štíty robia z boutique hotela Miramonti dokonalú oázu pokoja. Počas dňa môžu hostia zájsť na prechádzku do miestnych lesov, zajazdiť si na koni alebo si zalyžovať a večer si zase odpočinúť v bazéne či saune v rustikálnom štýle.

Thermae Bath Spa – Bath

Termálne kúpele majú svoje korene údajne v Spojenom kráľovstve. Podľa legendy objavil termálny prameň kráľ Britov zvaný Baldud už v roku 863 pred Kristom. Skutočný zdroj termálnych vôd v okolí mestečka Bath však stále zostáva geologickou záhadou. Skvostom kúpeľov Thermae Bath Spa je vonkajší bazén s výhľadom na okolitú georgiánsku architektúru. Tí, ktorí preferujú väčší pokoj a ticho, by mali kúpele navštíviť cez týždeň a zrelaxovať pod svetloterapeutickou sprchou Vichy či pri špeciálnej masáži Watsu.

Jiyu Spa – Danyang

Ak ste nadšencom čínskej kultúry, kúpele Jiyu sú pre vás tou správnou voľbou. Jiyu Spa nápadne pripomína skôr umeleckú inštaláciu než typické wellness. Filozofia kúpeľov je založená na snových teóriách psychoanalytika Sigmunda Freuda, pomocou ktorých sa snažia uviesť svojich návštevníkov do stavu snového vedomia. Na rozlohe neuveriteľných 2000 metrov štvorcových tak môžete dokonale uvoľniť svoje telo a priviesť svoju myseľ do absolútnej rovnováhy.

La Granja – Ibiza

Známy španielsky ostrov Ibiza toho ponúka omnoho viac než len divoké párty. Príkladom toho je aj agroturistický hotel La Granja. Do tohto exkluzívneho wellness raja však majú povolený len členovia organizácie Friends of Farmer podporujúcej trvalo udržateľné pestovanie. V okolí hotela sa preto na vlastných poliach pestujú plodiny, ktoré tvoria základ delikátneho menu. Navyše sa hostia pri svojom pobyte môžu na špecializovaných workshopoch dozvedieť aj niečo viac o miestnej flóre.