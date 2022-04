Osem tipov, ako si užiť Rím bez zbytočných problémov: Tomuto sa na výlete vo večnom meste radšej vyhnite!

Keď po prvýkrát navštívite svetovú metropolu, akou je Rím, okrem plánovania príjemných aktivít nezabúdajte zvážiť aj isté riziká, ktoré výlet do tohto veľkomesta prináša. V tomto článku nájdete osem užitočných rád, ktoré vám ako turistom vo večnom meste môžu ušetriť nejeden problém.

1. Na vysoké opätky zabudnite

Chodiť v lodičkách po dláždených kockách dokážu s potrebnou noblesou – a predovšetkým bez zranení – snáď len miestne Rimanky. Tip pre všetky turistky v Ríme preto znie: Radšej uprednostnite tenisky a pohodlnú obuv s nízkym opätkom.

2. Návštevu známych pamiatok si vopred naplánujte

Ak v Ríme chcete staviť na spontánnosť, musíte počítať s dlhými radmi. V tom horšom prípade vás dnu vôbec nepustia. Rezervujte si vstupenky na miestne atrakcie, ako napríklad Koloseum, v predstihu online a vyhnite sa tak zbytočným komplikáciám.

Foto: ilustračné, Getty Images

3. V Ríme jazdite autom čo najmenej

Cestná premávka je chaotická a mnohé ulice v historickom starom meste sú pre autá neprejazdné. Čaro Ríma najlepšie spoznáte práve pešo, prípadne môžete využiť aj verejnú dopravu. Hlavné je však mať trochu trpezlivosti.

4. Nenastupujte do taxíka bez predošlej dohody na cene

Akonáhle sa zapne taxameter, vodiči zvyknú „zablúdiť“ v spleti rímskych uličiek a za nadbytočné kilometre tak zaplatíte absurdne vysokú sumu peňazí. A do hádky s talianskym taxikárom sa teda určite nikto nechce zapliesť…

Foto: ilustračné, Getty Images

5. Dávajte si pozor na svoje cennosti

V Ríme sa nachádza veľa vreckových zlodejov, a to najmä na známych námestiach a vo verejnej doprave. Tento problém už dokonca zašiel tak ďaleko, že zlodeji, ktorými sú častokrát na to vycvičené maloleté deti, kabelku rozrežú zospodu, aby sa k jej obsahu mohli ľahšie dostať. Drahé šperky preto radšej nechajte v hotelovom trezore a vezmite si so sebou len toľko peňazí, koľko potrebujete.

6. Nekupujte si na každom rohu novú fľašu vody

Úplne stačí jedna, pretože – a o tomto tipe vie málokto – v Ríme si ju ľahko naplníte. Môžete tak urobiť pri mnohých mestských fontánach s pitnou vodou, ktoré sa tiež nazývajú Nasoni. Taktiež existuje aj množstvo aplikácií, ktoré vám ukážu najbližšiu pitnú fontánu vo vašom okolí.

Foto: ilustračné, Getty Images

7. Nikdy si neplánujte návštevu múzea na pondelok

V tento deň, ako to býva v Taliansku zvykom, zostávajú všetky verejné múzeá zatvorené.

8. Nechoďte do Ríma v auguste

Taliani chodia na dovolenky spravidla v auguste, a tak mnohé obchody, reštaurácie, bary a galérie zvyknú byť celý tento mesiac zatvorené.